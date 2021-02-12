فحص وعلاج 1679 حالة خلال قافلة طبية بالشيخ عبادة بـ المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن مديرية الصحة بالمنيا، نفذت قافلة طبية بقرية الشيخ عبادة، بمركز ملوي، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية للمناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.









وأوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم تنفيذ اعمال القافلة بقرية الشيخ عبادة وتم توقيع الكشف الطبي على 1679 حالة مترددة على القافلة وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.





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وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم الكشف الطبي على، 332 حالة جراحة و360 حالة أطفال و275 باطنة و168 قلب و186 جلدية و 97 نساء و53 تنظيم اسرة و 75 اسنان، و تم عمل 113 تحاليل مختلفة، وعمل78 حالة موجات صوتيه و عمل 9 اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 117 متردد وتم خلع اسنان لـ9 حالات بعيادة الأسنان وتحويل للمستشفى 23 حالة لاستكمال العلاج، كما تم عمل ندوات تثقيف صحى لـ 65 متردد، وتم استخدام 10 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.









وفي سياق آخر وجه المحافظ اللواء أسامة القاضى بضرورة توحيد الجهود وتكثيف الجولات الميدانية لرصد احتياجات المواطنين بالمراكز المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بحشد جهود كافة مؤسسات الدولة للبدء فى تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.





وأكد محافظ المنيا أن محاور المبادرة تتضمن كافة جوانب حياة المواطن مما سيحدث تغيير شامل بالريف المصري ويعود على المواطن بشكل مباشر ويكفل له مستوى معيشي كريم، موضحا ضرورة مشاركة المواطن وأهمية دوره على مدار مراحل تنفيذ المشروعات.





وأجرى دكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا جولات تفقدية فى قرية الشيخ عبادة وبعض توابعها بمركز ملوى وقرية شيبه بمركز أبوقرقاص ، بحضور الدكتور جميل حلمى مساعد وزير التخطيط لشئون خطة التنمية المستدامة والدكتور محمد فريد مساعد وزير التخطيط لمتابعة المشروعات القومية ومحمد شريف منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة بوزارة التخطيط والدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة وأعضاء مؤسسة حياة كريمة من شباب البرنامج الرئاسي.









وتضمنت الجولة زيارة ميدانية لوحدة طب الأسرة ومركز شباب الشيخ عباده ومدرسة نجع التل التي يجرى إنشائها ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الأولى ومحطة مياه الشرب بقرية شيبه ، هذا وسيتم استكمال الجولات التفقدية بمركزي العدوة ومغاغة.









وأكد نائب المحافظ أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ستحدث أثر ملموس في حياة المواطن المصري فلم يعد التجديد يتضمن قرية فقط بل أصبح يشمل مركز بأكمله.









وأشار إلى أن حياة كريمة تعتبر أكبر مشروع قومي تقوم به الدولة لذا أعدت المحافظة كافة الاستعدادات داخل وحدة حياة كريمة بالمحافظة ويقوم مكتب إدارة المشروعات بمتابعة تطوير المراكز المستهدفة على مستوى 14 قطاع بطريقة علمية لتحقيق أعلى استفادة ، قائلا: "حياة كريمة مشروع ستغير وجه الحياة بالريف المصري"







