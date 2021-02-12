شاهد.. دعم جماهير الأهلي لـ مروان محسن عقب وصوله مطار القاهرة

في لفتة إنسانية طيبة، دعمت جماهير الأهلي التي استقبلت البعثة في مطار القاهرة، اليوم الجمعة، مروان محسن لاعب الفريق، فور وصوله مطار القاهرة الدولي، برفقة بعثة النادي القادمة من الدوحة عقب مشاركته فى بطولة كأس العالم للأندية وحصوله علي المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وحرص مشجعو النادي الأهلي المتواجدين في استقبال البعثة في مطار القاهرة، على رفع الهتاف باسم مروان محسن بمجرد خروجه من صالة المطار، تعبيرًا عن دعمهم له وحبهم الكبير للاعبي النادي الأهلي بالمركز الذي أحرزه الأهلي في مونديال الأندية.
ووصلت بعثة النادي الأهلى مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم، على متن رحلة مصر للطيران رقم MS3201، وسط استقبال حافل حيث تم استقبال لاعبي الفريق بأطواق الورد داخل صالة المطار، كما قدم أفراد الركب الطائر للرحلة التي نقلت الفريق من الدوحة إلى القاهرة التهنئة للفريق عبر النداء الصوتي للطائرة علي هذا الإنجاز الرياضي الجديد.
وبالتزامن مع وصول بعثة الأهلي المرتقبة بعد ساعات قليلة، شددت سلطات مطار القاهرة من إجراءات التأمين في محيط صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الصالة قبل وصول البعثة، حيث تم الدفع برجال المرور والخدمات المعنية ووضع الحواجز الحديدية بمحيط صالة 4 بمطار القاهرة، تحسبا للأعداد الكبيرة من جماهير النادي المقرر تواجدها أمام الصالة بالمطار للاحتفال بالنادي الأهلي عقب حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية.
وقدم الأهلي عروضا قوية في البطولة وتوج بالميدالية البرونزية، محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم أمس الخميس، على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.