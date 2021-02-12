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رياضة

عقوبات على الأهلي.. الخطيب يشيد بدور مرتجي في أزمة كهربا والشحات

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:25 م
خالد مرتجي
خالد مرتجي
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عبدالحكيم أبوعلم
أشاد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، بالدور الكبير الذي لعبه المهندس خالد مرتجي عضو المجلس والمنسق العام للبعثة الحمراء في مونديال العالم للاندية.

ولعب مرتجي دورًا كبيرًا في تذليل كل الأمور الخاصة بتعاملات الفريق الاحمر مع اللجنة المنظمة ولجان الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طوال مدة المشاركة في بطولة العالم للأندية.

كما نجح مرتجي في نزع فتيل أزمة قوية منعًا لتضخم مشكلة إختراق الثنائي محمود كهربا وحسين الشحات للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وإستطاع تجنب العقوبات المالية للقلعة الحمراء بسبب علاقاته الجيده مع مسئولي فيفا .

وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالورود، فور ‏وصولها إلى مطار القاهرة، ظهر اليوم، على متن طائرة خاصة قادمة من قطر، عقب المشاركة ‏في كأس العالم للأندية التي أقيمت خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري والتي نجح ‏خلالها الأهلي في الحصول على المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية.‏

وتواجد في مطار القاهرة، كل من: خالد الدرندلي، أمين الصندوق ومحمد الدماطي، ومحمد سراج الدين، ‏عضوي المجلس، بجانب أعضاء المجلس الذين رافقوا بعثة الفريق في قطر، وهم خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وطارق قنديل، ومحمد الجارحي، وكذلك محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي والمنسق الأمني لدى «فيفا» عن الأهلي.

فيما لم يحضر محمود الخطيب مع البعثة؛ بسبب سفره إلى الإمارات من قطر ؛للاطمئنان على كريمته وأسرتها هناك.
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