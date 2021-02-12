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سيارات

تعرف على مواصفات فورد إكسبيدشن 2022 أثناء الاختبارات

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:02 م
فورد أكسبيدشن
فورد أكسبيدشن
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أماني نوار
تختبر فورد الآن سيارتها "اكسبيدشن 2022 فيس ليفت في الطرق العامة، ولكن هذه المرة سنلاحظ وعورة وجراءة هذا الموديل، كما أن هذه السيارة أكثر ارتفاعا من سيارة اكسبيديشن القياسية ، مع وجود جنوط مميزة وحماية لأسفل المحرك.

ومن المحتمل أن يتم استخدام إصدار تيمبر لاين لمحرك V6 إيكوبوست تيربو سعة 3.5 لتر بقوة تتعدى 400 حصان ،ولكن من المتوقع أن يتم تدشين فورد إكسبيديشن الجديدة ، كموديل 2022 لهذا العام .

وتعتبر فورد اكسبيدشن هي سيارة دفع رباعي تم إنتاجها في عام 1996 إلى 1997 ، كبديل لـ"فورد برونكو"، وكانت تحتل مكانة متوسطة ما بين شقيقتيها "فورد إكسبلورر" الأصغر منها، و"فورد إكسكورجيون" الأخت الكبرى، وذلك حتى عام 2005 .

وأصبحت هي أكبر شاحنات فورد العائلية ، وتم بناء السيارة بالأساس على هيكل فورد F-150 ، وتتشارك معها في العديد من المكونات الأخرى ، كناقل حركة والتقنيات، ونظم التحكم الداخلية وأنظمة السحب كما يتوافر موديلين من الإكسبيديشن الأول ذو قاعدة العجلات القصيرة والثاني ذو قاعدة العجلات الطويلة.
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