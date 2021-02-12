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أخبار العالم

غدا.. لبنان يتسلم أول شحنة من لقاح فايزر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:53 م
لقاح فايزر
لقاح فايزر
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محمود نوفل
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان، بأن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور حمد حسن، سيستلم الشحنة الأولى من لقاح فايزر، في الرابعة من بعد ظهر غدٍ، السبت، في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت.

وأعلنت الصحة اللبنانية، أمس تسجيل 3136 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية. 

وأوضحت في بيان لها أن إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد في البلاد ارتفع منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلي  331152 حالة. 

كما سجلت الصحة اللبنانية  63 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3866 حالة.

ورصدت الصحة اللبنانية تعافي 2268 حالة شفاء خلال الساعات الماضية.
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