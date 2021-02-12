قراءات ومناقشات أدبية وورش فنية بالمنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث عقد نادى أدب قصر ثقافة المنيا أمسية شعرية بعنوان "قراءة فى أعمال أدباء المنيا".





وتحدث الشاعر مختار عبد الفتاح رئيس نادى الأدب عن أدوات الشاعر التى يجب عليه أمتلاكها، وإختلاف أساليب الكتابة وفقا للمدارس الشعرية التى ينتمى إليها الشاعر.





وتحدث الأديب سعيد عوض سكرتير عام النادى عن أثر الورش الأدبية فى تنمية القدرات الإبداعية عند شباب الشعراء، أعقبها أمسية شعرية شارك فيها نخبة من الشعراء منهم شوقية كامل وكرم فؤاد ومحمد راغب وإبراهيم ضاحى وعلى محيى ومحمود درويش، تناول الشاعر مختار عبد الفتاح أعمالهم بالنقد والحوار معهم حول قصائدهم، بجانب نتاج ورشة الخيامية بالجوخ الملون والخيط والخرز، وذلك ضمن نشاط نادى الموهوبين بقسم الفنون التشكيلية مع الفنانة سحر عبد المحسن .









وفى إطار الأنشطة الأونلاين أقام بيت ثقافة العدوة محاضرة للأطفال بعنوان "القدوة الحسنة" حاضرها خالد غريب، تحدث عن معنى القدوه والإقتداء، بالإضافة إلى أمسية شعرية لمناقشة أهم الأعمال الشعرية لشعراء العدوة لكل من الشعراء رمضان عبد العظيم، محمد صالح، ورزق شحاته، قدم رمضان عبدالعظيم قصيدة بعنوان "مصر أمي"، كما قدم رزق شحاته قصيدة "أرض العروبة "وبعض القصائد عن الوطنية، وباقة من شعر العامية .







