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توك شو

شهر أبريل.. أمجد الحداد يحذر من الموجة الثالثة لـ كورونا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:26 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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عادل نصار
حذر الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة من التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات ضد فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الحالية. 

وأضاف الحداد، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، أننا في مرحلة قلق، وعلينا الحذر بشدة، متابعا: أنه علينا معرفة ان الفيروس لم ينته. 

وتابع: أن أي تهاون في الإجراءات الاحترازية يدخلنا في الموجة الثالثة، لافتا إلى أن الوضع استقر نسبيا حاليا، ولكن لا يزال هناك إصابات وهذا خطر في حال التهاون بالفيروس. 

وأكمل أن ارتداء الكمامة أهم شيء في المجتمع حاليا، حتى يتم تطعيم المواطنين، مشيرا الي انه هناك تخوفا من شهر أبريل، اولا لانه تغير الفصول ويعد موسم انتشار الفيروسات وثانيا يعد موسم التجمعات والمناسبات وخروج الناس للشراء، وعلينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات لمنع حدوث الموجة الثالثة. 

وأنهى الحداد، أن اتباع الإجراءات الاحترازية اهم خطوات مواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن اللقاح المصري ضد كورونا يسير في طريق سليم ويقترب من الظهور وتطعيم المواطنين.
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