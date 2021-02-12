الصحة العالمية تحسم جدل فعالية لقاح أسترازينيكا .. تفاصيل





عرضت فضائية العربية مقطع فيديو رصد حسم منظمة الصحة العالمية الجدل حول فعالية لقاح أسترازينيكا.





ووفقأ للتقرير فإنه بعد تشكيك البعض فى فعالية لقاح أسترازينيكا فأن منظمة الصحة العالمية توصى باستخدامه وأكدت أنه آمن وفعال على نطاق واسع بما فى ذلك البلدان التى لديها نسخ متحورة من الفيروس.





وقال اليجاندرو كرافيونتو ، رئيس مجموعة الخبراء الاستشاريين الاستراتيجيين للتحصين ، بانه قد قام بتقديم التوصية بشأن لقاح أسترازينيكا بأنه حتى لو كان هناك انخفاض فى إمكانية أن يكون لهذا اللقاح تأثير كامل فى قدرته على الحماية خاصة ضد الأمراض الشديدة فلا يوجد سبب لعدم التوصية باستخدامه حتى فى البلدان التى لديها نسخ متحورة من الفيروس.





وجاءت التوصيات بعد إثارة تساؤلات حول فعالية لقاح أسترازينيكا لقدرته على مواجهة سلالة كورونا التى ظهرت فى جنوب إفريقيا وقامت الأخيرة بتوصية استخدام اللقاح لمن هم فوق 65 عامأ وأخذ اللقاح على جرعتين منفصلتين بفارق يترواح من بين 8 : 12 أسبوعا بين الجرعتين الأولى والثانية .











































