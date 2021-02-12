الرئيس السيسي يوجه سؤالا مفاجئا خلال جولته بـ محور مسطرد

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة مشروع تطوير محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة".





ووجه الرئيس السيسى سؤالا لأحد المهندسين المشاركين بالمشروع خلال تقرير أذاعته فضائية اكسترا نيوز بشأن الكباري التي تم إنشاؤها وأجابه الأخير بوجود 5 كباري مشاة لخدمة المواطنين من شرق وغرب الطريق حيث إن عرض الطريق 16 حارة مرورية.





وأضاف المهندس أن المحور بطول 16 كم ويبدأ من أول تقاطع للطريق الدائرى مع طريق الاسماعيلية عند محطة عدلى منصور ويمتد طول المحور حتى الوصول لتقاطع المحور مع مسطرد.





واستكمل شرحه للرئيس السيسى بأن المحور يمر بـ 6 تقاطعات أولها كوبرى جسر السويس ، والثانى كوبرى محور الفريق إبراهيم العرابى ، وشارع الأربعين ، وكوبرى مزلقان عين شمس ، تقاطع شارع الأربعين ومحطة مترو عين شمس ، وت م تنفيذ كوبرى شارع العشرين وجزء من شارع عين شمس ويخدم القادم من مناطق شرق وغرب القناة ومتجه إلى الجيزة ومراكز القليوبية ومحور تحيا ب عرض 7: 8 حارات مرورية وتم التنسيق مع أجهزة الدولة لنقل ورفع كفاءة شبكات المرافق على طول المحور .





واطلع الرئيس السيسى علي التفاصيل التنفيذية والانشائية الجارية من المشرفين الهندسيين بمواقع العمل، موجهًا بمراعاة تطبيق اعلي المعايير الهندسية وكذلك اكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية لتحقيق انسيابية حركة المرور، موجهًا ايضًا بتسكين المواطنين بالمناطق العشوائية التي سوف يتم تطويرها في نطاق مشروعات الطرق والمحاور في وحدات سكنية لائقة مكتملة المرافق والخدمات الحديثة بالتجمعات السكنية "اهالينا" وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.