أبرزها المنافسة الاحتكارية.. اقتصادية النواب تناقش مشروعات قوانين وتعديلات جديدة الثلاثاء

تناقش لجنة الخطة والموازنة الثلاثاء المقبل متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021، فيما يخص وزارة الصحة والسكان.





وتناقش اللجنة الاقتصادية قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من حيث المبدأ وينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.









وتناقش لجنة الزراعة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين. و من المقرر ان يكون الاجتماع بالاشتراك مع مكاتب لجان القوى العاملة والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.









وتناقش لجنة الشئون الدينية تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "إنشاء صندوق الوقف الخيرى".









وتناقش لجنة المشروعات الصغيرة و المتوسطة قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي الموقع في القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إيطاليا الذي عدل بتاريخ 10 مايو 2012 عدل مرة أخري من خلال مذاكرات شفهية متبادلة في 2015 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر " الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقًا " لتمويل المشروعات الصغيرة، الموقع في القاهرة بتاريخ 2/11/2020 وينعقد الاجتماع بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وممثل البنك المركزي.









وتناقش لجنة الادارة المحلية بيان اللواء وزير التنمية المحلية الذي ألقاه أمام المجلس الموقر، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية، بشأن حزم التمويل والقروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك للمواطنين.