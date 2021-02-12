مش هيكفي.. الرئيس السيسي يوجه بزيادة مساحات مشروع أهالينا 3 "فيديو"

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، مشروع تطوير محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة".





وسأل الرئيس السيسى أحد المهندسين المشاركين بالمشروع خلال تقرير أذاعته فضائية "إكسترا نيوز" قائلا: "أهالينا فين؟ ليجيب الأخير أن مشروع أهالينا على جسر السويس على مساحة 27 فدانا وهناك مساحات أخرى مرشحة لاستقبال ساكنى العشوائيات".





وطالب الرئيس السيسى بزيادة المساحات لمشروع أهالينا حتى يتم الاستعداد لإزالة الطرق وتحسين معيشة المواطنين ونقلهم للمناطق المتطورة قائلأ: "نزود العدد والمساحة وانتم اختاروا لأن ده مش هيكفى مشروع أهالينا 3 هذه المساحات".





واطلع الرئيس السيسى علي التفاصيل التنفيذية والانشائية الجارية من المشرفين الهندسيين بمواقع العمل، موجهًا بمراعاة تطبيق اعلي المعايير الهندسية وكذلك اكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية لتحقيق انسيابية حركة المرور، موجهًا ايضًا بتسكين المواطنين بالمناطق العشوائية التي سوف يتم تطويرها في نطاق مشروعات الطرق والمحاور في وحدات سكنية لائقة مكتملة المرافق والخدمات الحديثة بالتجمعات السكنية "اهالينا" وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.











































