ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مش هيكفي.. الرئيس السيسي يوجه بزيادة مساحات مشروع أهالينا 3 "فيديو"

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:44 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
شيرين عادل
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، مشروع تطوير محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة". 

وسأل الرئيس السيسى أحد المهندسين المشاركين بالمشروع خلال تقرير أذاعته فضائية "إكسترا نيوز" قائلا: "أهالينا فين؟ ليجيب الأخير أن مشروع أهالينا على جسر السويس على مساحة 27 فدانا وهناك مساحات أخرى مرشحة لاستقبال ساكنى العشوائيات". 

وطالب الرئيس السيسى بزيادة المساحات لمشروع أهالينا حتى يتم الاستعداد لإزالة الطرق وتحسين معيشة المواطنين ونقلهم للمناطق المتطورة   قائلأ:  "نزود العدد والمساحة وانتم اختاروا لأن ده مش هيكفى مشروع أهالينا 3 هذه المساحات".

واطلع الرئيس السيسى علي التفاصيل التنفيذية والانشائية الجارية من المشرفين الهندسيين بمواقع العمل، موجهًا بمراعاة تطبيق اعلي المعايير الهندسية وكذلك اكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية لتحقيق انسيابية حركة المرور، موجهًا ايضًا بتسكين المواطنين بالمناطق العشوائية التي سوف يتم تطويرها في نطاق مشروعات الطرق والمحاور في وحدات سكنية لائقة مكتملة المرافق والخدمات الحديثة بالتجمعات  السكنية "اهالينا" وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.






 





Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس يعمل لتغيير حياة المصريين.. السيسي يجرى جولات تفقدية.. يتابع تنفيذ المشروعات.. ويشدد على التطبيق الدقيق لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا..صور

الرئيس السيسي للمصانع: انتجوا اللي الدولة محتاجاه

السيسي يوجه بتوفير أحدث المعدات والآلات لمشروع تطوير الريف المصري

برلماني عن تطوير الريف: بداية جديدة لتنظيم القرى وإتاحة فرص للاستثمار

برلمانية: مشروع تطوير الريف المصري يحفظ كرامة المواطن

الرئيس يوجه بالانتهاء من مشروع النقل المتكامل خلال عام

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تكشف عن سلالة جديدة لفيروس كورونا في الصين

شهادات فحص كورونا PCR مزورة في الكويت.. والداخلية تتحرك

نشرة الصحة والمرأة .. الجزء الأكثر جاذبية في جسمك حسب برجك .. إطلالات شقيقة هنا الزاهد في عيد ميلادها ..أعراض سرطان الأمعاء

أحمد فتحي يوجه رسالة لـ لاعبي الأهلى بعد برونزية مونديال الأندية

لاعب مانشستر سيتي السابق: محمد صلاح وصل للقمة في فيورنتينا وكان يعامل كالإله

مروان حمدي يقود هجوم الزمالك أمام مولودية الجزائر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة شعار تويوتا TOYOTA والمعنى الحقيقي له.. وتحولها من القماش للسيارة الأكثر مبيعا في العالم

إطلالات تكشف عن جمالها.. 10 صور تجمع الشناوي بزوجته

تشبه والدها.. قاتل ينهي حياة ابنة عشيقته ذات الـ3 أشهر