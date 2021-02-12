222 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء بالقليوبية

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إن المحافظة تلقت 222 ألف و496 طلب للتصالح فى مخالفات البناء بجملة عوائد محصلة ما يقرب من مليار و248 مليون و606 ألف جنيه مشيرا إلى أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات.





وأكد المحافظ استمرار تلقى طلبات التصالح من قبل المواطنين بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وتحصيل نسبة الـ25% من قيمة المخالفة مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين حفاظا على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.





واشار الى أن اجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص مضيفا أن التصالح يهدف فى المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين، وتأكيدًا على هيبة وحقوق الدولة ، مناشدا المواطنين من أبناء المحافظة من لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن سرعة التوجه للوحدات المحلية كل فى نطاقه لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة تحقيقًا للصالح العام.

من ناحية اخري شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية حملة موسعة للتفتيش على المصانع بمنطقة الصفا الصناعية.

وقال طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة إن الحملة شارك فيها شرطة المرافق ومسئولي الإدارات والإشغالات والبيئة بالوحدة المحلية.

وأضاف أن الحملة قامت بالمرور علي بعض المصانع بمنطقة الصفا الصناعية بعرب العليقات بمتابعة التشغيل للمصنع بالإجراءات الصحيحة من الترخيص والصحة والسلامة المهنية ووضع فلاتر للمصانع التي ينبعث منها ادخنة للحفاظ علي صحة العاملين بها والمواطنين لعدم انبعاث روائح وادخنة مضرة لصحة المواطنين.





وأشار الى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل مصنع يعمل بدون ترخيص وعدم وضع فلاتر لكل مدخنة وكذلك المصانع المخالفة التي تضع تركمات واشغالات فى الطرق.