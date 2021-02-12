تفاصيل مزاد 23 فبراير للبضائع والسيارات المخزنة بجمارك السويس

تعقد فى الثانية عشرة ظهرا، من يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021 بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد من لوطات السيارات والبضائع الواردة من الخارج والمخزنة بساحات جمارك السويس والأدبية والسخنة وبدر الجاف.





والسيارات والبضائع التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك طبقا للآتى:





جمرك العين السخنة عدد 45 لوط بضائع عامة ومتنوعة منها لعب أطفال / أقمشة بوليستر / خيوط / قطع غيار سيارات /أدوات كهريائية/ وخلافه من البضائع الجمركية المختلفة ، ومن مخزن سرحان ( العين السخنة ) 22 لوط بضائع متنوعة ، أما مخزن جمرك السويس لوط 1 أدوات ماكياج ، وجمرك الأدبية 6 لوط بضائع قطع غيار سيارات / إكسسوار كمبيوتر / لوازم موبايل( أدوات كهريائية ، و2 لوط سيارات بعدد 2 سيارة نقل ، وميناء بدر الجاف بعدد 4 لوط بضائع متنوعة .





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كما يعرض مخزن السيارات بجمارك السويس 14 لوط عنهم 17 سيارة ، ومخزن المستودعات بجمارك السويس عدد 47 لوط عنهم 54 سيارة ، ومخزن (ث) بجمارك السويس عدد 14 لوط عنهم 16 سيارة .





وإجمالي السيارات تشمل 87 سيارة وموتوسيكل ماركات وطرازات وموديلات متنوعة





وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي .





ويمكن معاينة البضائع والسيارات بجميع المخازن والساحات خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد .





ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار ) .





ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.





وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.





وفي حالة عدم رسو اي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين.





كما يتم خصم التأمين من السعر في حالة رسو اللوط على المشترك.





وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة.





كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد.





وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التأمين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.





ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.





وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ إعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالإستلام ، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع.





وفى حالة عدم الاستلام بعد ذلك يتم إلغاء التعاقد ويتم مصادرة التأمين النهائى مع خصم قيمة المصروفات المستحقة مضافا إليها أى غرامات تراها الجهة الإدارية.





ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء.





ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة البضائع والسيارات.





كما يتم ترخيص السيارات لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 وتعديلاته ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.



