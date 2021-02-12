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توك شو

إعصار يجتاح منتجعًا بتركيا .. فيديو

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:25 م
اعصار
اعصار
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات ظهر من خلالها مسؤولون أتراك، قالوا إن 16 شخصا أصيبوا إثر إعصار اجتاح ميناء ألاتشاتي في إقليم إزمير الساحلي غرب البلاد.

وقال نائب وزير الداخلية إسماعيل تشاتاكلي "إن المصابين الستة عشر نقلوا إلى المستشفى، وإن من بينهم تسعة أصيبوا عندما سقطت رافعة على العمال في موقع بناء في ميناء ألاتشاتي".

وقال حاكم إزمير تونش سويار "في أقل من 20 ثانية وقعت هناك طامة كبرى. نرى صورة حزينة، كثير من الأسطح اقتلعت، والسيارات ارتفعت ونزلت محطمة على الأرض. أمر لا يصدق".
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