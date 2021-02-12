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استشاري مناعة يحذر: اقتراب جائحة كبرى أشد شراسة من كورونا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:35 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الطفرات ليست غريبة على الفيروسات بشكل عام ،  لافتأ إلى طفرات الفيروسات RNA  متوقع أن تظهر بشكل جديد تجدد من نفسها يوميا.

وأوضح "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج مانشيت والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ،  أن طفرات كورونا  تسجل 38 طفرة فى اليوم الواحد حيث إنه من المتوقع أن نكون وصلنا لإجمالى 14 ألف طفرة حتى الآن ، مع احتمالية اقتراب جائحة أشد شراسة من كورونا

ولفت لوجود 4 آلاف تحور لفيروس كورونا فى العالم حتى الآن وتشكل شراسة أقل من النسخة الأصلية لكورونا التى نشأت فى موطنها الأم " ووهان "  ، لافتأ إلى أن الطفرات لم تثبت حتى الآن شدتها ولكنها أكثر انتشارا وعدوى.

وتابع بوجود طفرات لفيروس كورونا فى جنوب إفريقيا الأشد شراسة بالإضافة لطفرات فى البرازيل ، وبريطانيا  ، مشيرا إلى لوجود طفرة بـ كاليفورنيا والتى تعد مسئولة عن 40% من حالات الإصابة بكورونا.

وأوضح أنه لابد التعلم من أخطاء الدول الأخرى خاصة فى وجود احتمال قدوم جائحة كبرى أشد شراسة مع التأكيد على إجراء الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مع وجود توقعات بتسمم الفيروس وتفسد اللقاحات خاصة أن الفيروسات تتغير سنويا بكافة أشكالها وتحوراتها . 

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