فتاوى تشغل الأذهان.. "من السنة النبوية" الحبيب علي الجفري يوضح فضل يوم الجمعة.. وحكم الصلاة على النبي أثناء قراءة القرآن

حكم جواز قضاء صوم رمضان في رجب بـ نيتين

أمين الإفتاء يوضح كيفية إخراج الزكاة على الأرض الزراعية





نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:





نشر الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، حديث شريف حول فضل يوم الجمعة.





وكتب الجفري عبر الفيسبوك: قال سيدنا محمد ﷺ : إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة .. فيه خلق آدم عليه السلام وفيه قبض .. وفيه النفخة.. وفيه الصعقة .. فأكثروا علي من الصلاة .. فإن صلاتكم معروضة علي .. قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ (أي بليت)قال: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام ..رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن.









فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة





يُستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وبها أقر جمهور الفقهاء من الشافعية، والحنابلة، والحنفية، والفضل يثبت عند قراءة كامل السورة يوم الجمعة، وليس الاقتصار على بعضها، فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : «من قرأ سورةَ الكهفِ في يومِ الجمعةِ، أضاء له من النورِ ما بين الجمُعتَينِ»، ويُستحب قراءتها للكبير والصغير، والرجل والمرأة، والمسافر والمقيم، وذلك لعموم الخبر الوارد فيها.









فضائل كثيرة لسورة الكهف، ومنها الآتي:





- قراءة سورة الكهف يوم الجمعة تضيء للمؤمن نورا ما بينه وبين البيت العتيق، يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:«من قرأ سورةَ الكهفِ يومَ الجمعةِ أضاء له النُّورُ ما بينَه و بين البيتِ العتيقِ».









- حفظ أول عشر آيات من سورة الكهف سبب في العصمة من فتنة المسيح الدجال، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَن حَفِظَ عَشْرَ آياتٍ من أوَّلِ سورةِ الكَهفِ، عُصِمَ من فِتنَةِ الدَّجَّالِ»، وكذلك من قرأ آخر عشر آيات منها.









- قراءة سورة الكهف سبب في نزول السكينة والراحة والطمأنينة على قارئها.





الصلاة على النبي





قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل العبادات التى يتقرب بها العبد المسلم إلى الله، قال النبى فى حديثه الشريف (ما من أحد يسلم عليً إلا رد الله عليا روحى فأرد عليه السلام).





وأضاف "شلبي" فى إجابته عن سؤال ( ما حكم سماعى للصلاة على النبي أثناء صلاتي ؟)، أن للمأموم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع هذا من الإمام أثناء الصلاة أو تلاها من نفسها فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مستحب، لأن الصلاة على النبي مستحبه بل جعلها الإمام الشافعى من أركان الصلاة.





وأشار إلى أن الصلاة على النبي ذكر، فإن كنت تصلى جماعة مع الإمام وكان الإمام يتلو فى الصلاة محمد رسول الله والذين معه فتقول عليه الصلاة والسلام فهذا لا يخرجك عن الصلاة ولا يجعلك قاطع للصلاة ولا تحتاج أن تستأنف الصلاة، فالصلاة هى الذكر والدعاء، فلا مانع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت آية فى الصلاة عليه أو جاء ذكره الشريف أو خاطبه مولاه.





أرسل شخص سؤالا للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء يقول فيه:" هل يجوز إذا سمعت اسم النبي الحبيب أثناء الصلاة او قراءة القرآن أن أصلي عليه ؟.





رد أمين الفتوى: لا مانع شرعي في ذلك فالصلاة على النبي ذكر وصلاة ودعاء وثناء فلا حرج إذا سمعت اسمه صلى الله عليه وسلم وصليت عليه وأنت تقرأ القرآن خارج الصلاة او في الصلاة .









"عليا يومان من رمضان فهل يجوز أصومهم بنيتين فى رجب؟".. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإتماعي فيسبوك.





واجاب وسام، قائلًا: نعم يجوز لك أن تصوم ما عليك من رمضان فى رجب، فكل يوم تصومه فى رجب بنية القضاء وصادف التنفل بالصيام فى رجب فيحصل به هذا الثواب ايضًا.





هل يجوز صيام القضاء في شهر رجب ؟ وفضل صيامها





هل يجوز صيام القضاء في شهر رجب ؟.. يجوز لمن أفطر في صيام رمضان قضاء هذه الأيام في شهر رجب، ولم يرد نص شرعي يمنع من الصيام في شهر رجب، كما يجوز صيام التطوع أيضًا في رجب.









قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زكاة الأرض الزراعية إن كانت تسقى بماء المطر ففيها العشر، وإن كانت تسقى بالميكنة وعمل البشر، ففيها نصف العشر.





وأضاف "وسام"، خلال لقائه بالبث المباشر عبر صفحة دار الافتاء ، فى إجابته عن سؤال متصل يقول فيه "ما هى زكاة الأرض الزراعية المستاجرة؟"، أن الفقهاء المستحدثين اختلفوا على زكاة الأرض الزراعية المستأجرة، فمنهم من قال إن الزكاة على صاحب الأرض، ومنهم من قال على المستأجر، ومنهم من جعل جزءًا من الزكاة على صاحب الأرض وجزءًا على المستأجر وهو قول حسن".





زكاة المحاصيل الزراعية





قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن إخراج الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، محذرًا ممن يتقاعس عن إخراج ما يجب في ماله من زكاة بقوله تعالى: « وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180)»آل عمران.