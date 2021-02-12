مش كله تمام.. محمد موسى يصرخ على الهواء ويطلب تدخل محافظ الجيزة

عرض الإعلامي محمد موسى استغاثة أهالي منطقة كفر برك الخيام بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، بسبب غياب وتجاهل المسئولين على مدار التاريخ، حيث يعاني سكان القرية من الأمراض بسبب مصرف "الموت" والمياه غير الصالحة للشرب وطفوحات صرف صحي وتلال من القمامة وطرق غير ممهدة.





ولفت الأهالي في شكاواهم إلى إصابة شخصين بجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر إنقلاب دراجة نارية بمصرف القرية، ولم تكن الحادثة الوحيدة من نوعها، حيث يعاني سكان برك الخيام من مصرف الموت الذي يحصد العديد من أرواح المواطنين ما بين غرق أطفال بسبب صعوبة الإنقاذ لكثرة تلال القمامة التي تطفو فوق سطح المصرف، فضلًا عن إصابة العديد من قاطني ضفافه بالأمراض والأوبئة، وسط مسئولين خارج نطاق الخدمة، مناشدين المسئولين إنقاذهم من المصرف الذي يهدد صحتهم ويعرض حياتهم للخطر.





وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "لو رئيس المدينة أو مسئولي وزارة الري بيتهم بجوار الرشاح كان زمانهم دلوقتي عاملين مكانه جنينة بيتمشوا فيها لكن نشوف معاناة الناس اللي هما أصلا مسؤولين عنهم .. لا إزاي مش مهم المهم كله تمام يافندم.. ولا في شيء تمام ولا نيلة.





وناشد "موسى" اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتدخل لرفع المعاناة عن الأهالي من أجل الحفاظ على أرواحهم.