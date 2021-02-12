مش كله تمام.. محمد موسى يصرخ على الهواء ويطلب تدخل محافظ الجيزة

عرض الإعلامي محمد موسى استغاثة أهالي منطقة كفر برك الخيام بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، بسبب غياب وتجاهل المسئولين على مدار التاريخ، حيث يعاني سكان القرية من الأمراض بسبب مصرف "الموت" والمياه غير الصالحة للشرب وطفوحات صرف صحي وتلال من القمامة وطرق غير ممهدة.
ولفت الأهالي في شكاواهم إلى إصابة شخصين بجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر إنقلاب دراجة نارية بمصرف القرية، ولم تكن الحادثة الوحيدة من نوعها، حيث يعاني سكان برك الخيام من مصرف الموت الذي يحصد العديد من أرواح المواطنين ما بين غرق أطفال بسبب صعوبة الإنقاذ لكثرة تلال القمامة التي تطفو فوق سطح المصرف، فضلًا عن إصابة العديد من قاطني ضفافه بالأمراض والأوبئة، وسط مسئولين خارج نطاق الخدمة، مناشدين المسئولين إنقاذهم من المصرف الذي يهدد صحتهم ويعرض حياتهم للخطر.
وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "لو رئيس المدينة أو مسئولي وزارة الري بيتهم بجوار الرشاح كان زمانهم دلوقتي عاملين مكانه جنينة بيتمشوا فيها لكن نشوف معاناة الناس اللي هما أصلا مسؤولين عنهم .. لا إزاي مش مهم المهم كله تمام يافندم.. ولا في شيء تمام ولا نيلة.
وناشد "موسى" اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتدخل لرفع المعاناة عن الأهالي من أجل الحفاظ على أرواحهم.