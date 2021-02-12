حقيقة نقل لاعب مصاب بـ سيارة موتى إلى المستشفى بأسيوط

نفى محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط صحة الصور المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك حول نقل لاعب بـمركز شباب القوصية بأسيوط، إلى المستشفى بسيارة نقل الموتى، بعد إصابته بحالة إغماء وابتلاع جزء من لسانه أثناء مشاركته في مباراة بنادي أبنوب في محافظة أسيوط.





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وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن لاعب القوصية أحمد خليفه أصيب أثناء مشاركة فريقه في دوري الدور الرابع بين فريق مركز شباب القوصية وفريق نادي أبنوب، وتم نقل اللاعب بسيارة الإسعاف لمستشفى أبنوب المركزي، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي، وإسعافه وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة، وتم خروجه من المستشفى وهو بحالة جيدة.



