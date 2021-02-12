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محافظات

محافظ دمياط تخاطب "التنمية المحلية" بمد موعد غلق المحلات ساعتين

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:02 م
محافظ دمياط تخاطب
محافظ دمياط تخاطب "التنمية المحلية" بمد موعد غلق المحلات
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زينب الزغبي
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مخاطبتها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، للموافقة على مد موعد غلق محلات النيل في رأس البر، لمدة ساعتين، لتغلق فى تمام الساعة الثانية عشرة، بدلا من العاشرة مساء، مثلها مثل الكافيهات والمطاعم.

وأشارت محافظ دمياط، إلى أنها قررت تأجيل دفع مديونيات كافتيريات شاطئ رأس البر وتحصيل مستحقات الدولة حتى بدء موسم الصيف.

ونوهت بأن تلك الإجراءات من شأنها تخفيف العبء على اصحاب الكافيهات والمحلات نظرا لحالة الكساد التى ضربت المدينة فى ظل جائحة كورونا.

وكان أصحاب المحال التجارية براس البر، طلبوا من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مد مواعيد غلق المحال التجارية برأس البر ساعتين؛ لتغلق في تمام الثانية عشر صباحا بدلا من العاشرة مساء، مثل الكافيهات والمطاعم، واستجابت المحافظ لمطالبهم، وخاطبت وزير التنمية المحلية بهذا الشأن.

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