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أخبار البلد

مصر من أفضل الوجهات السياحية للمواطن التشيكي.. تفاصيل

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:26 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
نشرت الصفحة الرسمية لمحطة الإذاعة التشيكية تقريرا عن رغبة المواطنين التشيك للسفر لقضاء عطلة الصيف خارج البلاد رغم جائحة فيروس كورونا المستجد، وجاءت مصر من أفضل الوجهات السياحية، حيث تلقت وكالات السفر بالتشيك آلاف الحجوزات حتي الآن إلى الوجهات السياحية الدافئة ومنها مصر.

وأشار التقرير إلى أن مصر تقع في المرتبة الأولى من بين الوجهات السياحية المفضلة لدي السائح التشيكي، لجوها الدافئ وشواطئها المشمسة وطبيعتها الخلابة وحضارتها العريقة.

جدير بالذكر أن موقع CNN Travel اختار مصر من أفضل 21 وجهة سياحية آمنة للسفر في عام 2021، كما حصدت مصر المرتبة الأولى عالميا بين الوجهات السياحية الاكثر طلبا خلال الفترة الحالية وذلك وفقا لاستقصاء الرأي الذي أجرته مجلة Travel Inside السويسرية المتخصصة في الشأن السياحي.

كما اختارتها جريدة التليجراف البريطانية كأفضل الوجهات السياحية التي يمكن السفر إليها بعد رفع سياسة الإغلاق في المملكة المتحدة، أما موقع "تريب أدفايزر" فقد اختار مدينة الإسكندرية كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، كما إنه تم اختيار مدينتي القاهرة والغردقة من أفضل الوجهات السياحية لعام 2020.
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