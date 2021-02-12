بعد اقتحام المربع الذهبي.. سر رهان سيراميكا كليوباترا على الجواد الرابح "صالح جمعة - محمد إبراهيم"

بعد مرور ما يقرب من ١٢ جولة بالدوري.. بات السؤال يطرح نفسه: هل كسب سيراميكا كليوباترا الرهان على صالح جمعة، ومحمد إبراهيم، كلاعبين أساسيين، داخل الملعب، رغم تحفظ العديد من الخبراء، على فكر هيثم شعبان، المدير الفني، واعتبر البعض اللجوء لهذا الخيار، نوعًا من المغامرة، التي قد تؤدي لنتائج عكسية





هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا ، قرر أن يرد عمليًا بالنتائج والأداء في الملعب، بعد أن استقر فريقه في المربع الذهبي.. قبل أن يدلي بتصريحات للمركز الإعلامي لنادي سيراميكا كليوباترا، قال من خلالها: محمد إبراهيم وصالح جمعة لاعبان في غاية الأهمية للفريق، وكان البعض يؤكد صعوبة لعبهما سويا داخل الملعب، ولكن الجهاز الفني نجح في ذلك بشكل طبيعي، وبات جمعة وإبراهيم ركيزتان أساسيتان في الملعب، ويؤديان واجبات مختلفة وكلاهما مؤثر بدرجة كبيرة جدا داخل الفريق.





هيثم شعبان وعد الجماهير والمحللين، بمشاهدة صالح جمعة ومحمد ابراهيم في مراكز لا يتوقعها أحد، مشددا على أن ذلك سوف يظهر للجمهور خلال وقت قصير جدا.





وأضاف المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا: "صالح جمعة ومحمد ابراهيم يتمتعان بمرونة تكتيكية كبيرة، وشارك محمد ابراهيم يشارك كجناح أيسر أو مهاجم صريح، على اعتبار أننا نتمتع بلا مركزية في الشق الهجومي، وتزامن ذلك مع إشراك صالح جمعة في مركز 10 أو 8،

وتابع: اللياقة البدنية الكبيرة لمحمد ابراهيم جعلتنا نشركه في مركزي 6 و 8 ويلعب ديفندر بوكس تو بوكس، وصالح يجيد في كل المراكز التي نشركه بها".





وعن صالح جمعة نفسه قال المدير الفني: "صالح جمعة ملتزم دفاعيا بشكل كبير للغاية، وظهر ذلك بقوة في لقاء غزل المحلة الماضي، كان يقوم بضغط عال في كل مكان بالملعب، وفاز بكل الالتحامات التي اشترك بها، بل وكان يستحوذ على الكرة، كما أن المطاردات في المساحات الواسعة كانت في صالحه تماما، فكان دوره الدفاعي والهجومي بارزا".





وأكمل هيثم شعبان حديثه: "صالح جمعة لديه دور مجتمعي كرياضي داخل الفريق، لاعبو سيراميكا كليوباترا بشكل عام ملتزمون بهذا الدور تجاه المجتمع كرياضيين، هو من أوائل اللاعبين الذين لا يتأخرون عن هذا الدور الذي يشرف عليه كابتن الفريق عامر عامر، ولا يتأخر في المساعدة للحالات الاجتماعية، فاللاعبون مهتمون بالدور المجتمعي ويؤدونه بشكل منتظم".





واستطرد: "الفريق يتدرب صباحا في بعض الأوقات، صالح من أوائل اللاعبين الذين يتواجدون في التدريب، وبخوضه بكل قوة، ويعمل على تطوير نفسه ويركز في كل التدريبات البدنية والفنية، ولقد وعدت من قبل أن يعود صالح جمعة بكل قوة، وأعد بعودة صالح جمعة إلى المستوى الذي يؤهله إلى الانضمام للمنتخب، كما أنني أعد بمستوى عال لمحمد ابراهيم يؤهله إلى الانضمام للمنتخب أيضا".





واختتم المدير الفني: صالح جمعة يقدم مستوى بدنيًا كبيرًا ، ولعب مباراتين كاملتين في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، وظهر بشكل قوي، وهو مؤثر في أداء الفريق بكل اللقاءات التي لعبها خلال الفترة الماضية عقب عودته مباشرة من الإصابة".





من جانبه أكد معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا إن صالح جمعة لا يزال لديه الكثير ليقدمه مع الفريق، مشددًا على أنه يؤدي بشكل رائع في كل التدريبات والمباريات التي يشارك فيها، ولعب بشكل قوي دفاعيا وهجوميا خلال مباراة غزل المحلة الأخيرة.





وأضاف البطاوي: "هيثم شعبان المدير الفني لديه ثقة كبيرة في صالح جمعة، لقد لعب أخر مباراتين بعدد دقائق كاملة، وتم تجهيزه في وقت قصير، وكان له دور مهم مع زملائه في النتائج الجيدة التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية وجعلته يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز".





وأكمل الحديث قائلا: " لقد وافق صالح جمعة على التحدي مع سيراميكا كليوباترا، ونحن أيضا وافقنا على ذلك الأمر، وكل يوم يثبت صالح جمعة ونادي سيراميكا كليوباترا أن النجم الموهوب سيفوز بالتحدي من خلال أدائه داخل الملعب".





وأنهى كلماته قائلا: "صالح جمعة إضافة قوية لنا، نحن سعداء بتواجده معنا، وفي كل يوم نلمس مدى صحة قرارنا بالتعاقد معه، صالح سيكون جاهزا للانضمام إلى منتخب مصر خلال فترة قصيرة للغاية، وبلا شك سيكون إضافة قوية للفراعنة في الفترة المقبلة".





ومن جانبه أشاد محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا بزميله صالح جمعة، قائلا: الجميع يلمس التزامه في التدريبات اليومية للفريق، والجماهير ترى مدى إصراره والروح القتالية التي يتمتع بها، في كل المباريات التي شارك بها هذا الموسم.





وأضاف محمد ابراهيم: صالح جمعة لاعب مهم جدا لفريق سيراميكا كليوباترا، وهو إضافة فنية للنادي، ويقدم مستوى مميز للغاية منذ بداية الموسم، أبعدته الإصابة في البداية ولكنه عاد قويا، ويقدم حاليا مستويات قوية للغاية في التدريبات والمباريات.





وتابع نجم وسط سيراميكا كليوباترا: صالح جمعة يؤدي بكل قوة في المباريات دفاعيا وهجوميا، ولا يزال لديه الكثير ليقدمه للنادي، وننتظر منه الوصول إلى قمة مستواه، لأنه وقتها سيكون في مكانة مميزة بالكرة المصرية.





وعن علاقة صالح جمعة باللاعبين قال محمد إبراهيم: "علاقته بكل اللاعبين مميزة، الكل يحبه ويدعمه، وهو نفس الأمر يبادلهم نفس الشعور والدعم، من أجل تحقيق الهدف المطلوب هذا الموسم، ونتمنى أن يستمر معنا ويجتهد أكثر للوصول إلى مكانته ومستواه المعروفين للجميع.





من جانبه كشف البرازيلي لويز أندري مدرب الأحمال لفريق سيراميكا كليوباترا، سبب قدرة صالح جمعة على لعب مباراتين كاملتين في ثلاثة أيام فقط، بعد طول غياب عن الملاعب قائلا: اللاعب ملتزم بشكل كبير في التدريبات، وأدى تدريباته الاستشفائية بشكل سليم، وحصل على وجباته وحالته الغذائية بشكل مميز.





وأضاف مدرب الأحمال البرازيلي: "اليوم أستطيع أن أقول إن صالح جمعة يتحسن شيئًا فشيئ، على الرغم من أنه ليس لدينا وقت للعمل بسبب تلاحم المباريات، نحن نقوم بتدريبات التعافي والوقاية بشكل أساس.