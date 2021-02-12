ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

النيابة تطلب عقد فرجاني ساسي من الزمالك

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:33 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
Advertisements
حسن العمدة
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن مفاجأة خاصة بـ التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك.

وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن عقد فرجاني ساسي تم طلبه من جانب النيابة في الأيام الماضية بسبب وجود مخالفات مالية.

وأشار إلى أن اللاعب قد يتم استدعاؤه من جانب النيابة في الأيام المقبلة للاستماع لأقواله بسبب المخالفات المالية في العقد.

وأوضح: "ما يحدث مع ساسي لا يخص موضوع مشاركته في المباريات من عدمها ولكن يتم استدعاء اللاعب لمعرفة حقيقة تسلمه المبلغ المكتوب في العقد سواء أكبر أو أقل".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أيمن يونس: فرجاني ساسي ومصطفى محمد مستمران مع الزمالك

أشرف قاسم: فرجاني ساسي جدد للزمالك في جلسة مع أيمن يونس

وليد عبداللطيف: ساسي كان سيجدد للزمالك مقابل 900 ألف يورو في الموسم

مفاجأة صادمة عن فرجاني ساسي يكشفها أحمد حسن

فرجاني ساسي خارج الزمالك بعد تعذر تجهيز مقدم عقده الجديد

يا تجيب عرض يا تجدد ... بيراميدز يقدم عرضا مغريا لـ فرجاني

ترشيحاتنا

عقبال عندكم.. شاهد.. قراءة فاتحة ابنة بدرية طلبة.. فيديو

مش كله تمام.. محمد موسى يصرخ على الهواء ويطلب تدخل محافظ الجيزة

وزير الخارجية يستنكر التصريحات التركية ويؤكد: نرصد الإعلام القطري

بملابس متشابهة..محمد فراج وخطيبته يثيران الجدل بأحدث جلسة تصوير

دولة عربية تعلن عن وظائف للحمير.. ومسئول يكشف السبب

بنات عين شمس تحذر طالبات الكلية بشأن دفع المصروفات .. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوبرمان.. شاهد لحظة قفز ضابط شرطة بامرأة من البلكونة لإنقاذها من حريق ضخم | فيديو

5 وصفات لعمل القرص في المنزل.. أبرزها بالعسل الأبيض

علاج ضيق التنفس في البيت.. وصفات مذهلة لا حصر لها