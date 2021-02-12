النيابة تطلب عقد فرجاني ساسي من الزمالك

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن مفاجأة خاصة بـ التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك.





وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن عقد فرجاني ساسي تم طلبه من جانب النيابة في الأيام الماضية بسبب وجود مخالفات مالية.





وأشار إلى أن اللاعب قد يتم استدعاؤه من جانب النيابة في الأيام المقبلة للاستماع لأقواله بسبب المخالفات المالية في العقد.





وأوضح: "ما يحدث مع ساسي لا يخص موضوع مشاركته في المباريات من عدمها ولكن يتم استدعاء اللاعب لمعرفة حقيقة تسلمه المبلغ المكتوب في العقد سواء أكبر أو أقل".