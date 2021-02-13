توزيع 500 وجبة غذائية على أرواح حادث الكريمات بديرمواس في المنيا.. صور

قام عدد من أهل الخير بمدينة ديرمواس جنوب المنيا ، بعمل وتجهيز 500 وجبة غذائية علي أرواح شهداء حادث الكريمات، الذي شهد مصرع 11 شخصًا بينهم عروسان بعد زفافهما بـ24 ساعة أثناء انتقالها إلى عش الزوجيه بمدينة العاشر من رمضان.





قالت هبه أحمد من أبناء ديرمواس وصاحبة المبادرة ان هذا العمل تطوع علي أرواح الشهداء الذين كانوا ضحية الحادث الأليم بطريق الكريمات، ولفته إنسانية لمساعدة أهلنا بقرية "أسمو العروس" بعدما خيم الحزن علي أهالي مركز ديرمواس بالكامل، ولن ننسأ شهدائنا وسنظل دائما في أحياء ذكراهم، ونسال الله عز وجل ان يتغمدهم برحمته الواسعة ويدخله فسيح جناته.









وأضافت أنه تم توزيع الوجبات الغذائية علي الفقراء والمحتاجين بمنازلهم بمشاركة عدد كبير من النساء في التجهيزات بمطبخ ديرمواس الخير.





وفي سياق متصل قال محمود عبد اللطيف، والد شروق عروس المنيا التى لقيت وزوجها مصرعهما فى حادث تصادم بطريق الكريمات بالصحراوى الشرقى بعد مرور يوم واحد على عقد قرانها بقرية محرم بنى سالم التابعة لمركز ديرمواس أن زوج ابنته المتوفى يعمل فى القاهرة ويقيم فى منطقة المرج ، وتم الاتفاق على عقد حفل الزفاف فى مسقط رأسيهما ،على أن يتوجها إلى سكنيهما فى القاهرة بعد إتمام الفرح .





وأضاف عبد اللطيف كنت أنوي عمل فرح كبير لكن فوجئنا بوفاة أحد أقارب العريس لذا كان الفرح محدود .





وفى يوم الجمعه قبل الماضي ذهبنا الى الكوافير لاحضار ابنتى العروس ، وفى يوم الخميس كان مقررا حفل الحنه لكن سقوط الأمطار منع ذلك .





وعقب توجههما الى القاهرة كنت أجرى اتصالات بين الحين والآخر للاطمئنان عليهما وفى الساعة الواحدة والنصف فوجئت بغلق كل الهواتف المحمولة وبعدها جاءنى اتصال يخبرنا بالحادث





وقال إن الميكروباص تعرض لحادث وجميع من فيه ماتوا وتابع : الخبر نزل على كالصاعقة وكنت اصرخ بشده ثم قمنا باستقلال سيارات من القرية وذهبنا إلى القاهرة والماساه كانت بتواجد الجثث فى أكثر من مستشفي ومتفرقين وكان الوضع غاية فى الصعوبه





واضاف أن خال ابنتى وأبناء خالها اثنين لقوا مصرعهما وزوج ابنتى مات مع شقيقه خالت ابنتى وأبنائها الثلاث وكان بين الضحايا اطفال





وقال : أشعر بالحزن الشديد لكن الحمد لله احتسبهم عن الله شهداء وسالت الله أن يلهمنا جميعا الصبر .





يذكر أن الضحايا هم على وريدى 32سنه وشروق محمود 24 سنه ومحسن علوان 24 سنه وروبي أحمد 30 سنه واحمد علوان 35 سنه ودعاء عبد الستار 36سنه ومحمد فتحى 43 سنه وحبيبه محمد 8سنوات واسلام محمود 22 سنه ومصطفى محمود 12 سنه وإسراء محمود 8سنوات والطفلة نوران محمد سنه واحدة تم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وتم نقل الجثث للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



