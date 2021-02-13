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رياضة

هيثم عرابي: يجب معاقبة الشحات وكهربا بعد مصافحة أبو تريكة

السبت 13/فبراير/2021 - 02:01 ص
حسين الشحات لاعب
حسين الشحات لاعب النادي الأهلي
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محمد رشاد
علق هيثم عرابي، رئيس نادي بلقاس حاليًا ومدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، على مصافحة كلا من محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات لمحمد ابو تريكة بعد لقاء بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية.

وأكد هيثم عرابي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "إدارة الأهلي لازم تعاقب كهربا والشحات بعد مخالفة التعليمات الاحترازية".

وأضاف:"اكيد اللعيبة كلها كانت عندها تعليمات فازاي الاتنين دول بس اللي عمله الحركة دي".

وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التي انتهي وقتها الأصلي بنتيجة 0-0 على ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخسر الأهلي نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، وفي المقابل كان قد خسر بالميراس أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدفين مقابل هدف.

وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 15 عامًا من الفوز بها لأول مرة عام 2006
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