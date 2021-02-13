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فن

محمد الشرنوبي يقبل زوجته على المسرح وهنادي مهني تعلق: ربنا يخليكوا لبعض

السبت 13/فبراير/2021 - 02:47 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة هنادي مهنئ فيديو  للنجم محمد الشرنوبي من مسرح الزمالك من خلال خاصية الاستوري  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام 

حيث ظهر محمد الشرنوبي وهو يغني ويقبل زوجتة علي المسرح وعلقت هنادي قائلة : ماشاء اللة ربنا يخليكوا لبعض يا رب 

وأشعل محمد الشرنوبي، مسرح الزمالك في حفل عيد الحب، بغناء اغنيته الشهيرة "عادي وبراحتك" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

كما مازح الشرنوبي الجمهور، قائلًا: "انسوا بودا شوية وركزوا معايا"، وحضر عدد من النجوم الحفل منهم الفنان امير شاهين.

يذكر أن يشارك محمد الشرنوبي في بطولة مسلسل "لؤلؤ" بجانب كل من الفنانة مي عمر، وادوارد، وهيدي كرم، ونجلاء بدر، وعدد اخر من نجوم الفن.
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