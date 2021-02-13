قبل خصم 6 نقاط من رصيده.. الإسماعيلي يسابق الزمن لحل أزمته مع النجوم

يسعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي وشقيقه النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب، للوصول لحل لسداد مبلغ ٢٠ مليون جنيه مستحقات نادي النجوم، من صفقة إنتقال إبراهيم حسن لاعب الفريق قبل رحيلة للزمالك ٢٠١٨ الماضي.





والمقرر حل أزمة الإسماعيلي مع النجوم، خلال أيام قبل يوم ١٩ فبراير الجاري، وهي المهلة الأخيرة التي منحتها لجنة الإنضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم "الجبلاية" للإسماعيلي لسداد المبلغ، وفي حالة عدم السداد سيتم خصم ٦ نقاط من الفريق خلال هذا الموسم.









وعلم موقع "صدى البلد" أن الإسماعيلي يسعى لضخ خزينته بالمبلغ خلال الساعات القليلة المقبلة، لعقد جلسة قريبًا مع محمد الطويلة رئيس نادي النجوم لسداد المبلغ وحل الأزمة.





وقررت لجنة التأديب بالاتحاد المصري لكرة القدم، إلزام الإسماعيلي بسداد 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالى والإسماعيلي والزمالك السابق، على أن تكون المهلة لمدة 30 يومًا، كفرصة أخيرة لسداد المبلغ المستحق.





وكان الإسماعيلي قدم طعنًا في وقتٍ سابق للمحكمة الرياضية الدولية ضد القرار الصادر ضده بتغريمه بمبلغ 20 مليون جنيه فى تلك الأزمة السابق ذكرها.





وحكمت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، بأحقية النجوم بالحصول على 20 مليون جنيه، كجزء من قيمة الصفقة والشرط الجزائي المبرم في عقد ثلاثي بين اللاعب والنجوم والإسماعيلي لانتقال اللاعب للدراويش، إضافةً إلى طعن نادي النجوم الذي رفض الحصول على المبلغ الذي حددته لجنة شئون اللاعبين وهو 12 مليون جنيه، وأحقيته فى الحصول على مبلغ أكبر.



