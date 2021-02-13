قبل خصم 6 نقاط من رصيده.. الإسماعيلي يسابق الزمن لحل أزمته مع النجوم

يسعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي وشقيقه النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب، للوصول لحل لسداد مبلغ ٢٠ مليون جنيه مستحقات نادي النجوم، من صفقة إنتقال إبراهيم حسن لاعب الفريق قبل رحيلة للزمالك ٢٠١٨ الماضي.
والمقرر حل أزمة الإسماعيلي مع النجوم، خلال أيام قبل يوم ١٩ فبراير الجاري، وهي المهلة الأخيرة التي منحتها لجنة الإنضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم "الجبلاية" للإسماعيلي لسداد المبلغ، وفي حالة عدم السداد سيتم خصم ٦ نقاط من الفريق خلال هذا الموسم.
وعلم موقع "صدى البلد" أن الإسماعيلي يسعى لضخ خزينته بالمبلغ خلال الساعات القليلة المقبلة، لعقد جلسة قريبًا مع محمد الطويلة رئيس نادي النجوم لسداد المبلغ وحل الأزمة.
وقررت لجنة التأديب بالاتحاد المصري لكرة القدم، إلزام الإسماعيلي بسداد 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالى والإسماعيلي والزمالك السابق، على أن تكون المهلة لمدة 30 يومًا، كفرصة أخيرة لسداد المبلغ المستحق.
وكان الإسماعيلي قدم طعنًا في وقتٍ سابق للمحكمة الرياضية الدولية ضد القرار الصادر ضده بتغريمه بمبلغ 20 مليون جنيه فى تلك الأزمة السابق ذكرها.
وحكمت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، بأحقية النجوم بالحصول على 20 مليون جنيه، كجزء من قيمة الصفقة والشرط الجزائي المبرم في عقد ثلاثي بين اللاعب والنجوم والإسماعيلي لانتقال اللاعب للدراويش، إضافةً إلى طعن نادي النجوم الذي رفض الحصول على المبلغ الذي حددته لجنة شئون اللاعبين وهو 12 مليون جنيه، وأحقيته فى الحصول على مبلغ أكبر.
يذكر أن إبراهيم حسن لعب للنجوم قبل الانتقال الاسماعيلي عام 2013 قبل انتقاله للزمالك 2018-2019.