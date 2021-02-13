أوستن يعتزم مواصلة الضغط على أعضاء "الناتو" لزيادة الإنفاق العسكري

يعتزم لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، الضغط على نظرائه من دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" للوفاء بنسبة ال 2% المستهدفة على البرامج الدفاعية، خلال اجتماع وزراء دفاع الحلف الأسبوع المقبل، في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل.



وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"- في تصريحات، الجمعة، بواشنطن- إن أوستن سوف يسعى لتعزيز الرؤية الخاصة بأن الأمن الجماعي لدول الحلف هو مسئولية مشتركة، وأنه يدخل في ذلك ضمان مستوى كاف من الإنفاق الدفاعي، في إشارة إلى التزام دول الحلف باستثمار 2% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة على الدفاع بحلول عام 2024.







وأوضح كيربي أن الوزير الأمريكي يدرك أن العديد من الدول الأعضاء في "الناتو" يفون بهذا الالتزام وربما يتجاوزونه بإنفاق أكثر من النسبة المقررة، وأن العديد لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب وتسعى للوصول إليه.







وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أبدى مرارا انتقاده للحلف وهدد بالانسحاب منه، لكن الرئيس الحالي جو بايدن أشار إلى عزمه إعادة تنظيم علاقة بلاده بالحلف.







ونوهت مصادر أمريكية إلى أن أوستن لن يغير بذلك مسار ترامب في الضغط على دول الحلف في هذا الشأن.







