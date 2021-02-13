فوز فريق مركز شباب الخربة بكأس بطولة الدوري في سيناء

فاز فريق مركز شباب الخربة ببئر العبد شمال سيناء، بكأس بطولة دوري مراكز الشباب بعد فوزه الي فريق ٦ اكتوبر، وتمكن من الصعود للتصفيات على مستوى الجمهورية.





وشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ختام دورى مراكز الشباب بشمال سيناء بين فريقى مركز شباب الشهداء ومركز شباب الخربة، فى بئر العبد، حيث أقيمت المباراة على ملاعب مدينة العريش الرياضية شمال سيناء، وذلك بحضور عدد من رموز الرياضة والقيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب.





كما شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، و المحافظ ، افتتاح دوري الأحياء السكنية بمدينة العريش، الذي أقيم ، بالصالة المغطاة بمدينة العريش ، وقد فاز في المباراة الافتتاحية فريق نادي ابي صقل الرياضي.







حضر المباراة الكابتن كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وعصام التلواني وكيل مديرية الشباب والرياضة، ومدير إدارة شباب العريش صلاح الشريف ،ومحمود العريس مدير ادارة خدمات الشباب بالمديرية.

كما شهد وزير الشباب والرياضة انطلاق النسخة السابعة من دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية الذي ينفذ فى 27 محافظة، بمشاركة 14 الف لاعب.



وفي هذا الصدد، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الهدف من هذا الدوري هو توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وجعل ممارسة الرياضة هدف لكل المواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية التي تبنتها الوزارة وفقًا لاستراتيجيتها التي تساهم في بناء الإنسان.



كما يهدف تنفيذ الدوري التركيز على دمج المرحلة السنية من 30 - 40 عاما لممارسة الرياضة ضمن فريق واحد، وإبراز دور الدولة فى رعاية جميع المراحل العمرية رياضيا، بالإضافة إلى محاربة أمراض العصر من خلال ممارسة الرياضة.





وأوضح صبحي أن الأعمار السنية للمشاركين تبدأ من سن 30 إلى أكثر من 40 عاما، ويقام الدوري خلال الفترة من شهر فبراير حتى يوليو، حيث تقام النهائيات فى محافظة أسوان.





وأضاف وزير الرياضة أن كل محافظة تشارك ب 64 فريقا ، وكل فريق مكون من 8 لاعبين، باجمالى 512 لاعبا من كل محافظة، ليصل العدد الإجمالي المشارك من محافظات الجمهورية إلى ما يقرب من 14 ألف لاعب.



ووضع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حجر أساس ملعبين باستاد العريش، وذلك بحضور محافظ شمال سيناء، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية بالعريش.

