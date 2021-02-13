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منوعات

بعد قراءته كتابا ساخرا.. سيدة حامل تطلب الطلاق بسبب اختيار زوجها اسم طفلهم القادم

السبت 13/فبراير/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
نحتاج من وقت إلى آخر إلى كتاب  تشرد من خلاله أفكارنا لنخرج من الواقع و ندخل في خيال مؤلف الكتاب و لكن ليس لدرجة إطلاق اسم بطل القصة الهزلية على مولودك القادم، قد يكون المؤلف اختار ذلك الاسم بالتحديد لغرض معين في القصة . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن سيدة بريطانية بالغة من العمر 22 عاما، طلبت الطلاق من زوجها بعد أن عرض عليها أن يطلق اسم بطل إحدى القصص الهزلية على ابنهما القادم . 

علم الزوج من زوجته في الشهر الخامس من حملها أن المولود القادم  ذكرا،  فاقترح عليها رغبته في تسمية الطفل على اسم بطل إحدى القصص الساخرة التي كان يقرأها في كتاب منذ فترة . 

غضبت الزوجة عندما علمت نية زوجها في إطلاق ذلك الاسم على رضيعها القادم، و أوضحت ان تلك الشخصية كانت معروفة في القصة بسذاجتها و نفور البعض منها ظنا منهم بان ذلك الشخص غير متزن إلا انه كان خفيف الظل . 

طلبت السيدة من زوجها الطلاق حينما رأته مصرا على تسمية الطفل بذلك الاسم، و أكدت انها لن تسمح له بذلك و لن تتركه يرى الطفل إذا كان مصرا على إطلاق ذلك الاسم السخيف عليه .
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