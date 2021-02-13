المركزي الفنزويلي: ارتفاع معدل التضخم 3 آلاف بالمئة في 2020

ارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا في 2020 إلى 2959,8% حسب أرقام نشرها الخميس البنك المركزي في هذا البلد.





والنسبة التي ذكرها البنك المركزي الفنزويلي الموالي لحكومة نيكولاس مادورو، أقل من تقديرات البرلمان السابق الذي انتخب في 2015 وهيمنت عليه المعارضة.





وكانت المعارضة تنشر منذ 2017 أرقاما خاصة بها تتعلق بالتضخم. وقد أعلن البرلمان الذي كانت تهيمن عليه في ديسمبر 2020 أن نسبة التضخم بين يناير ونوفمبر بلغت 3045,92%.





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وقال البنك المركزي الفنزويلي إن الأسعار ارتفعت 46,6 بالمئة في يناير، وهي نسبة أقل من تلك التي سجلت في ديسمبر (77,5 بالمئة)، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.





وينشر البنك المركزي عادة أرقام مؤشراته الاقتصادية في وقت متأخر وفي بعض الأحيان لا يفصح عن أي منها قبل أشهر.





وكانت الأرقام المحدثة الأخيرة تشير إلى تضخم تراكمي بين يناير وسبتمبر بلغ 844,1 بالمئة.





وكانت فنزويلا التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث ويشهد اقتصادها انكماشا للسنة السابعة على التوالي، سجلت في 2019 نسبة تضخم بلغت 9585,5 بالمئة، حسب البنك المركزي الفنزويلي.





وانخفضت قيمة العملة المحلية، البوليفار، مع رتفاع سعر الدولار في هذه الدولة المنتجة للنفط ، والتي تعاني من أعلى معدل تضخم في العالم.