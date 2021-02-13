بعد ساعات من طرحها.. عيونه لما قابلوني لـ رامي صبري تريند رقم 4 على يوتيوب





تقول كلمات الأغنية: "عيونه لما قابلوني... نادوا لقلبي شغلوني .. خدوني سفروا بيا وودوني دنيا بعيد .. لاقيت كل أحلامي ..حقيقة باينة قدامي .. حياتي بيه بقالها يجي الف معنى جديد".





"حبيبي عمري أحلى بيه بلاقي راحتي بين ايديه .. ولو سابني وغاب ثواني ببقى هتجنن عليه .. حبيبي أغلى منه مين؟ والاقي زيه تاني فين .. أنا بحس بفرحة واحنا قريبين عيونه لما قابلوني...نادوا لقلبي شغلوني .. خدوني سفروا بيا وودوني دنيا بعيد".





أغنية "عيونه لما قابلوني" كلمات محمد عاطف، والحان رامي صبري، وتوزيع ومكس وماستر جلال حمودي.

تصدرت أغنية "عيونه لما قابلوني" لـ رامي صبري، تريند رقم 4 على موقع يوتيوب، بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به.