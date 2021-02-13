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رياضة

توتنهام الجريح يتحدى مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. الليلة

السبت 13/فبراير/2021 - 09:54 ص
مانشستر سيتي ضد توتنهام
مانشستر سيتي ضد توتنهام
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إسراء أشرف
يستضيف فريق مانشستر سيتي، نظيره توتنهام هوتسبير اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع 24، من الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق مانشستر سيتي في مباراة اليوم، للخروج من المباراة بالثلاث نقاط، من أجل توسيع الفارق مع منافسيه في صدارة الدوري الإنجليزي.

وحقق مانشستر سيتي فوزه رقم 15 على التوالي في كل المسابقات، على حساب سوانزي سيتي، الأربعاء الماضي، في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أي فريق في الدوري الممتاز.

ويتصدر سيتي الترتيب (50 نقطة) متقدما بـ 5 نقاط أمام مانشستر يونايتد، ويأمل في مواصلة الانتصارات أمام توتنهام، الذي لعب شوطين إضافيين قبل أن يخسر أمام إيفرتون 4-5 في مباراة مثيرة بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتعين على جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام أن يرفع من معنويات لاعبيه بعد أن تبخرت آمالهم في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام إيفرتون.

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