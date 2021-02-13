حكم زيارة المقابر الفرعونية بالأقصر وأسوان.. الإفتاء تجيب.. فيديو

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "ما حكم السفر إلى الأقصر وأسوان لزيارة المعابد والمقابر الفرعونية، فهل هذا حرام؟





وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في اجابته إن هذه الزيارة ليست حرام وفيها نوع من العبرة والاتعاظ، منوها إلى أن هذه الاماكن لون من ألوان الثقافة.





وذكر أن أحد أولياء الله الصالحين وهو سيدي أبو الحجاج، له مسجد في الأقصر وتم بناء المسجد داخل معبد فرعوني، والجداريات والاعمدة عليها نقوش فرعونية ولم يتم هدم هذه الاعمدة والجداريات.



