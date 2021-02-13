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أخبار العالم

الجزائر تنسحب من اجتماع برلمان البحر المتوسط بسبب إسرائيل

السبت 13/فبراير/2021 - 10:16 ص
الجزائر تنسحب من
الجزائر تنسحب من اجتماع برلمان البحر المتوسط بسبب إسرائيل
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سمر صالح
انسحب الوفد البرلماني الجزائري المشارك في فعاليات الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط من محاضرة برلمانية، بعد جمع بين متدخل جزائري وآخر إسرائيلي.


وقام المشاركون الجزائريون، وهم 3 نواب، من بينهم عمار موسى الذي كان محاضرا، ونائبان آخران، بإرسال تقارير للانسحاب من الفقرة الثانية للشبكة البرلمانية لمنظمة "أو سي دي"، والتي بحثت عودة النشاط الاقتصادي بعد أزمة فيروس كورونا.


جاء ذلك بعد الاطلاع على برنامج المحاضرات، حيث شمل الانسحاب الفقرة الثانية الخاصة بعملية التلقيح ضد فيروس كورونا، والإجراءات التي ستليها، التي حضرها ميكي ليفلي، كعضو في البرلمان الإسرائيلي، ما دفع النواب الجزائريين المشاركين للانسحاب، بناءً على رسالة تلقوها من المجلس الشعبي الوطني الجزائري، دعاهم إلى الانسحاب من المحاضرة.
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