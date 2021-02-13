قرار خاص لمجلس الأمن حول أموال ليبيا.. ووفاة مسئول سابق للقذافي

في انتصارٍ لليبيا، رفض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، طلبًا من دولة أوروبية أرادت التصرف في أموالٍ مجمدة لليبيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

كشف مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، اليوم السبت، عن أن لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي رفضت رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال ليبية مجمدة.





وقال "السني"، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إنه بفضل جهود البعثة ووزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار، فقد رفض مجلس الأمن رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال ليبية مجمدة، واصفا ذلك بـ"الانتصار المهم لليبيا".





وأضاف السفير السني أن "المجلس أقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بالأموال، مشيرا إلى أن ليبيا نصحت بلجيكا سحب طلبها سابقا، معتبرا أن هذا القرار يعد "تحذيرا لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين".





وشكر السني الدول أعضاء مجلس الأمن التي دعمت موقف ليبيا لرفض التصرف في الأموال المجمدة، وعلى رأسها تونس ممثلة العرب وصوت ليبيا في المجلس.





من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام ليبية، بوفاة التهامي خالد، رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.





وبينت التقارير الإخبارية، إن التهامي خالد، توفي متأثرًا بصراعه مع مرضٍ كان يعاني منه.





ويعد خالد من أبرز القيادات الأمنية التي كان يعتمد عليها معمر القذافي.



