بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف

أثارت الفنانة رانيا يوسف جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي،وذلك بعد ما نشرت فيديو جديد عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي انستجرام.





ولفتت رانيا يوسف الأنظار بإطلالة جريئة داخل الجيم، حيث ارتدت ملابس رياضية جريئة أثناء ممارستها بعض التمارين الرياضية، وهو ما أثار الجدل بين متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.





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واعتادت رانيا يوسف على مشاركة متابعيها بمجموعة من الفيديوهات خلال ممارستها بعض التمارين الرياضية داخل صالات الجيم، مما كشف عن إطلالاتها حيث تعتمد على الملابس المصنوعة من القطن و العملية التي تتناسب مع الجيم.





كما تحرص رانيا يوسف على ارتداء الأحذية الرياضية المريحة والتي تساعدها على التنقل بسهولة داخل الجيم، بالإضافة إلي ذلك تعتمد على تسريحات الشعر البسيطة، ولكنها تحرص على وضع واستخدام مستحضرات التجميل.



