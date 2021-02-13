رانيا يوسف تثير الجدل بفيديو جديد في الجيم

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها بفيديو جديد من الجيم، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت رانيا يوسف بإطلالة جريئة بملابس رياضية أثناء ممارستها التمارين الرياضية.

وكانت قد وجهت الفنانة رانيا يوسف اعتذارها لجموع الشعب المصري عقب تصريحاتها الأخيرة عن الحجاب خلال مقابلة مع أحد الإعلاميين العراقيين.





وقالت رانيا يوسف: عبر بيان صحفي تم نشره من خلال المحامي الخاص بها: أقدم اعتذارى لكل فرد رأى أو سمع هذا الحوار، وظن منه أن هذه المعاني صدرت مني، فالمذيع لم يكن محل ثقة.. ولكننا نعيش لنكتسب الخبرات ونتعلم.





وتواجه النجمة رانيا يوسف حملة هجوم كبيرة خلال الفترة الحالية، بدأت بتسريب مقصود تعلن من خلاله رفضها ارتداء الحجاب، وتؤكد أنه ليس فرضا، وانتهاء بتسريب آخر لرسالة صوتية أرسلتها لمذيع البرنامج تؤكد خلالها نفس كلامها وتصريحاتها التي أثارت ضدها موجة من الغضب.





يبدو أن مذيع البرنامج وهو عراقي الجنسية غاضب منها بسبب ما نسب إليها من اتهامها له بالتحرش، فضلا عن اعتقاده أنها هاجمته وهاجمت القناة لانتقاء مقطع "المؤخرة" دون باقي السياق للترويج للحلقة، ومن هنا جاء الرد بتسريب جزء من الحلقة، و تسريب رسالة صوتية لتأكيد نفس المعنى، قبل أن يدلي بتصريحات مسيئة ضدها داعيا إياها للعلاج النفسي.