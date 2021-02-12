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مرأة

لوك مختلف.. رانيا يوسف تفاجئ متابعيها في جلسة تصوير جديدة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:18 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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آية التيجي
حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.

ولفتت رانيا يوسف الأنظار في الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطال باللون الأسود بتصميم الهاي وسط، وعليه بلوزة ملونة من الحرير بأكامم طويلة، واختارت عليه هاف بوت من القطيفة وحصيبة باللون الأصفر، و نسقت معها قميص جينز ذا أكمام طويلة.


أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها تسريحة الويفي، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها، فقامت بوضع اللون النتبيتي كأحمر شفاه، مع الآي لاينر والماسكرا لتبرز من جمال عينيها  وطلاء أظافر باللون النبيتي.

ولم تتكلف رانيا يوسف في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات؛ حيث اكتفت بالظهور بإطلالة مميزة وانيقة، الأمر الذي عبر عنه متالبعيها عبر التعليقات.

وإليكم الصور التي شاركتها الفنانة رانيا يوسف وأبرزت من اناقتها..
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