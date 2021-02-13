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محافظات

شبورة مائية تغطي سماء الإسماعيلية

السبت 13/فبراير/2021 - 11:41 ص
شبورة مائية
شبورة مائية
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انجي هيبة
انتشرت بسماء محافظة الإسماعيلية، وخاصة الطرق الصحراوية، صباح اليوم السبت، شبورة مائية، تسبب في انعدام الرؤية  لدي قائدي السيارات، على الطرق الرئيسية والفرعية، خاصة الطريق الزراعي والصحراوي.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة والالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأي سيارة.

كما طالبت بالالتزام بالحارات المرورية والتهدئة بسبب الشبورة الكثيفة، وأن يتم الالتزام بتعليمات الإدارة حرصا على سلامة السائقين والمواطنين.

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