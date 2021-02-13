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مرأة

تحت المطر.. علا الفارس تبرز أناقتها بإطلالة شتوية ناعمة

السبت 13/فبراير/2021 - 11:41 ص
علا الفارس
علا الفارس
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آية التيجي
تألقت الإعلامية الأردنية علا الفارس في صورة جديدة تحت المطر، نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت علا الفارس بإطلالة جذابة وانيقة للغاية وهي تمسك بالشمسية لتحمي نفسها من الأمطار.


وظهرت علا الفارس وهي ترتدي توب باللون الأسود، وتحته بنطال بنفس اللون، وعليه جاكيت من الجلد باللون الأبيض والأسود بأكمام طويلة ، وهو ما أبرز من رشاقتها .

وقامت علا الفارس برفع خصلات إلى الوراء بعمله ذيل حصان منسدل بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف علا الفارس في وضع المكياج او الإكسسورات، فقد اكتفت بوضع اللون الروز كأحمر شفاه، وارتداء نظارة شمسية باللون البني، مع رطين باللون الفضي وساعة يد كاجوال باللون الابيض .

وتنحدر علا الفارس من عائلة انخرطت في العمل السياسي، وجدها هو «عبد الرؤوف الفارس» عضو البرلمان الأردني بالفترة من 1954 حتى وفاته عام 1984 وممثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي، ووالدها «تحسين الفارس»، كان نائبا في البرلمان الأردني التاسع والذي مدد بإرادة ملكية ليكون البرلمان العاشر، وقد توفي وهي في سن الثالثة عشرة وقامت والدتها بتربيتها مع أشقائها الذكور السبعة.

وتخرجت الإعلامية الأردنية في الثانوية العامة وهي بعمر السادسة عشرة؛ والتحقت بعدها بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية.

وبدأت علا الفارس مسيرتها الإعلامية في عمر مبكر؛ حيث تعد أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر السابعة عشرة بحسب مجلة "اوك" البريطانية، وقد بدأت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004 بدعم من سعد السيلاوي الذي دعمها وشجعها.

والتحقت  بعدها بالأخبار في قناة "إم بي سي 1" كمذيعة ومقدمة البرنامج الإخباري الاجتماعي «إم بي سي في أسبوع»، وأثارت جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع العربي بعد قيامها بنشر تغريدة عن القدس ردًا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين، وأثارت تغريدتها ردود فعل غاضبة حيث فسرها البعض بأنها مسيئة للسعودية.

وفي عام 2017 تقدمت علا الفارس باستقالتها من "إم بي سي" للانتقال إلى مجموعة "روتانا"، وتم تعطيل هذا التعاقد وفي عام 2019 أنهت تعاقدها فعليا معهم.

واليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..
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