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رياضة

استقبال حافل لـ رانيا علواني في مجلس دبي الرياضي

السبت 13/فبراير/2021 - 11:52 ص
رانيا علواني
رانيا علواني
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زارت الدكتورة رانيا علواني مجلس دبي الرياضي ومقر جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في إطار التحضير لليوم العالمي للمرأة.

وحظيت رانيا علواني باستقبال حافل كنموذج ملهم للمرأة العربية وكونها إحدى الحاصلات على جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي في مجال الإدارة الرياضية، وصاحبة دور ريادي في قيادة مجتمع السيدات العربي بمسيرتها الرياضية والإدارية والاجتماعية.

وحرص الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومدير الجائزة ناصر آل رحمة على اصطحاب الدكتورة رانيا علواني في جولة لتفقد المقر والإطلاع على الأحداث التي ينظمها مجلس دبي الرياضي وكذلك الاستعدادات لليوم العالمي للمرأة.

رانيا علواني أول مصرية تنال جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عن إسهامتها في مجال الإدارة الرياضية
استقبال حافل لـ رانيا علواني في مجلس دبي الرياضي
استقبال حافل لـ رانيا علواني في مجلس دبي الرياضي
استقبال حافل لـ رانيا علواني في مجلس دبي الرياضي
استقبال حافل لـ رانيا علواني في مجلس دبي الرياضي
استقبال حافل لـ رانيا علواني في مجلس دبي الرياضي
استقبال حافل لـ رانيا علواني في مجلس دبي الرياضي
استقبال حافل لـ رانيا علواني في مجلس دبي الرياضي
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