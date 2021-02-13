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منوعات

من أجل حضور حفل الزفاف.. عروس تفرض شرطا شديد الغرابة على شقيقها وزوجته

السبت 13/فبراير/2021 - 12:06 م
صدى البلد
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نهى حمدي
تركز الفتيات في أدق التفاصيل لحفل زفافها وتختار كل شيء بعناية فائقة حتى يصير الزفاف كما حلمت، ولكن وصلت دقة التفاصيل لدى عروس لأقصى درجة حيث تتحكم في الحضور وأوزانهن.

قامت عروس بإرسال حمية غذائية إلى زوجة شقيقها الحامل كي تنقص من وزنها، وقال الأخ "أرسلت شقيقتي العروس لزوجتي الحامل خطة نظام غذائي مع دعوة لحضور حفل زفافها".

وأشار شقيق العروس على موقع التواصل الاجتماعي "Reddit" إلى أن شقيقته ستتزوج في غضون شهر، ونعلم جميعًا كيف يمكن أن تكون حفلات الزفاف مرهقة ، لذلك من المفهوم أن تشعر العروس بالضغط.

كما قال "لكنها أخذت الأمور بعيدًا جدًا عندما أرسلت دعوات الزفاف إلى شقيقها وزوجته"، مضيفًا "لقد جاءت إلي وسلمتني الظرف وبدت مستاءة للغاية كادت أن تبكي.. فتحته ووجدت أن أختي أرسلت خطة نظام غذائي قبل الزفاف لمدة 30 يومًا".

ترك الرجل عاجزًا عن الكلام ولم يعرف كيف يرد على أخته، متعجبا "لا أعرف فكرة لمن هذه أو من وضع هذه الخطة لكنها مروعة، حرفيا أسوأ شيء رأيته منذ فترة".

وأكمل "أرادت أختي بشكل أساسي أن تفقد زوجتي وهي حامل الوزن باتباع هذا النظام الغذائي حتى تبدو لائقًا في حفل الزفاف وإلا لن تأتي  إلى الحفل، وبعد إلقاء نظرة فاحصة على الدعوة ، لاحظ الرجل أن الخطة لم تكن مناسبة حتى لاحتياجات زوجته الغذائية".

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