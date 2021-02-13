قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباريات أفريقيا والدوريات العالمية

ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية قناة مفتوحة على قمر النايل سات تسمى "مكسبي"، تنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا والدوريات العالمية مجانا.





ونقلت قناة "مكسبي" مباراة الزمالك ومولودية الجزائر أمس، الجمعة، في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي.





وتنقل القناة أيضا أبرز مباريات الدوري العالمية، ومن المتوقع أن تذيع مباريات دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





وتذيع قناة "مكسبي" المباريات، نقلا عن شبكة "بي إن سبورت" الرياضية، ولكن بتقنية أقل جودة.





جدير بالذكر أن قناة مكسبي نقلت بطولة كأس العالم للأندية الماضية، والتي تواجد بها النادي الأهلي المصري وحصل على الميدالية البرونزية.



