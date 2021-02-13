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حوادث

الإفراج عن مشرف بشركة بترول في واقعة كسر خط مياه رئيسي بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

السبت 13/فبراير/2021 - 12:58 م
كسر خط مياه
كسر خط مياه
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انجي هيبة
قرر المستشار كريم عبد العزيز رئيس نيابة مركز ابو صوير بمحافظة الاسماعيلية، الإفراج عن مشرف مشروعات شركة غاز تك، بعد التحفظ عليه، الاربعاء الماضي، في واقعة كسر خط مياه رئيسي بطريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوي.
وكانت نيابة الإسماعيلية أمرت بالتحفظ علي مشرف مشروعات بشركة "غاز تك" لحين ورود تحريات الاموال العامة علي ذمة واقعة تسرب مواد بترولية مخلوطة بالماء علي طريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوي.
وكشفت مصادر عن ان النيابة العامة استمعت، الخميس،  لأقوال صاحب محطة لخدمات السيارات تابعة لشركة مصر للبترول بالكيلو 4 بطريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوي ومشرف مشروع بشركة غاز تك.
وقالت مصادر ان وكيل شركة مصر للبترول وافق وأقر علي ادخال خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بقطعة أرض فضاء علي اطراف مساحة المحطة بطريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوي بناء علي ترشيح شركة غاز تك للموقع.
وأضافت المصادر انه تم توقيع "محضر استلام موقع" بين شركة غاز تك وشركة مصر للبترول وشركة غاز مصر كشركة منفذة وتسليمهم الموقع بتاريخ 4 فبراير الجاري.
وأشارت إلي انه أثناء قيام شركة الغاز بالأعمال مساء اول أمس الأربعاء تعرض خط المياه الرئيسي لكسر كبير سبب في دخول المياه عبر الهوايات الخاصه بالصهاريج مما تسبب في كارثة خروج المواد البترولية للطريق الصحراوي، فيما حملة شركة مصر للبترولي شركة غاز تك مسؤلية الواقعة ومسؤوليتها عن كافة التصاريح والأعمال والتأمين.
وأنهت قوات الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية مساء أمس الخميس أعمال الصيانة ورفع المياه المختلطة بالمواد البترولية من طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي.
ونجحت قوات الحماية المدنية من رفع المياه وطردها في منطقة جبلية خلف محطة خدمة السيارات بعد إغلاق عمال المياه للخطوط الرئيسية.
وعلي مدار أكثر من 12 ساعة استمر العاملون مع ضباط إدارة الحماية المدنية في أعمال رفع المياه وتأمين المحطة وطريق مصر الاسماعيلية الصحراوي لضمان سير الحركة المرورية.
وتعرضت ماسورة مياه مساء امس رئيسية داخل محطة "الشروق" بالكيلو 4 بطريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوي للكسر تسببت في دخول المياه  لخزانات الوقود وخروجها إلي الطريق الصحراوي.
ودفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد خالد كامل مدير الإدارة بالاسماعيلية بسيارات الإطفاء والأفراد لرفع المياه وتأمين الطريق.
وانتقل اللواء محمود عاشور مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والعميد محمود عزازي مأمور مركز الإسماعيلية لمكان الواقعة لمتابعة أعمال التأمين.
ودفعت إدارة مرور الاسماعيلية بأفراد الادارة لعمل كردون أمني حول محطة خدمة السيارات وتحويل الحركة المرورية إلي حارة واحدة وفصل مكان تواجد المواد البترولية عن مكان حركة السيارات.
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