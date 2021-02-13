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منوعات

بعد اكتشافها سر خطير.. عروس توقف الزفة وتعتدي بالضرب على العريس

السبت 13/فبراير/2021 - 01:04 م
صدى البلد
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نهى حمدي
دمرت فرحة عروس بحفل زفافها وزواجها، بعدما علمت بسر خطير كان عريسها يخفيه عنها طوال مدة تعارفهم، لتدرك العروس الحقيقة في طريقها إلى الفرح ولتنقلب الزفة إلى ساحة عراك. 

فقد اكتشفت العروس أن عريسها على علاقة غرامية بصديقتها المقربة، جن جنون العروس فور معرفتها عن طريق الرسائل الخاصة بينهم على الهاتف، لينكشف أمر الخيانة من العريس والصديقة.

أوضح  مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظة التي عرفت فيه العروس أن العريس يقيم علاقة غرامية مع صديقتها في طريقهما إلى حفل زفافهما.

على الفور طلبت العروس من سائق السيارة ان يقف وتصطف السيارات خلفها،  وأظهرت مشاهد من الفيديو اللحظة التي نزلت فيها العروس وهي ترتدي فستاها الأبيض متجهة نحو السيارة الاخرى التي تركب بها صديقتها ووصيفة الشرف.

لتتهجم على الصديقة بالضرب وكذلك العريس، بينما  حاول أفراد العائلة  منع العروس من التسبب في ضرر أو إلحاق أي أذى بالعريس والصديقة، فيما اجتمع شكل عدد كبير من المتفرجين والمارة حول السيارتين لمشاهدة الدراما التي تلت ذلك


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بعد اكتشافها سر خطير.. عروس توقف الزفة وتعتدي بالضرب على العريس

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