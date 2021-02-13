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منوعات

نجا من الحرق .. العناية الإلهية تنقذ رجلا بعد قفزه من الدور السابع

السبت 13/فبراير/2021 - 04:38 م
صدى البلد
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مريم صليب
نشب حريق في منزل أحدهم بوسط لندن، و التهمت النيران معظم اركان المنزل، و تحولت الحوائط من الأبيض الناصع إلى السواد المتفحم، و لكن لم يمس الأطفال أو والدتهم بسوء. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن رجل بالغ من العمر 30 عاما، أصيب بكسر في العمود الفقري بعد قفزه من الطابق السابع هربا من الحريق الذي التهم شقته. 

قالت السيدة هولي زوجة الرجل المصاب، أن الحريق نشب في الساعة التاسعة صباحا، و تمكنت من إخراج اطفالها من الشقة بعد أن احترقت بشكل شبه كامل و لكنها ظنت أن زوجها يسير خلفها إلا أنه كان حبيسا لغرفته التي التهمتها النار. 

حاول زوجها الخروج من الغرفة إلا ان النيران كانت أكلت كل ما حولها في طريقها لإحراقه، إلا انه قفز من نافذة غرفة نومه في الدور السابع و سقط و اصيب بكسر في العمود الفقري و فقرات في الرقبة . 
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