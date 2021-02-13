مفيش تذاكر.. شاهد.. مستشفى الرمد بالمنوفية يغلق أبوابه في وجه المواطنين والصحة ترد

اشتكى عدد من المواطنين بمحافظة المنوفية، من إغلاق أبواب مستشفى الرمد بشبين الكوم في وجههم ورفض الأمن دخولهم رغم أن الساعة لم تتعد الثانية عشرة صباحا.









وأغلق فرد الأمن البوابات في وجه المرضى بحجة "ما فيش تذاكر دى تعليمات"، فيما سادت حالة من الاستياء بين المرضى الذين أكدوا أن المستشفى هو مقصدهم الوحيد للعلاج في ظل ارتفاع أسعار الأطباء في العيادات الخاصة.









وأكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه تم قطع 323 تذكرة للمرضى، وذلك عقب معاينة دفاتر التذاكر، حيث قام بالانتقال لفحص شكوى الأهالي.







