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محافظات

مفيش تذاكر.. شاهد.. مستشفى الرمد بالمنوفية يغلق أبوابه في وجه المواطنين والصحة ترد

السبت 13/فبراير/2021 - 01:31 م
صدى البلد
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مروة فاضل
اشتكى عدد من المواطنين بمحافظة المنوفية، من إغلاق أبواب مستشفى الرمد بشبين الكوم في وجههم ورفض الأمن دخولهم رغم أن الساعة لم تتعد الثانية عشرة صباحا.


وأغلق فرد الأمن البوابات في وجه المرضى بحجة "ما فيش تذاكر دى تعليمات"، فيما سادت حالة من الاستياء بين المرضى الذين أكدوا أن المستشفى هو مقصدهم الوحيد للعلاج في ظل ارتفاع أسعار الأطباء في العيادات الخاصة.


وأكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه تم قطع 323 تذكرة للمرضى، وذلك عقب معاينة دفاتر التذاكر، حيث قام بالانتقال لفحص شكوى الأهالي.


وأوضح أنه يتم دخول المرضى في مجموعات وفقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وما يحدث تنظيم العمل فقط حتى لا يتعرض أي مواطن للإصابة بفيروس كورونا من تواجده بعيادات الرمد، حيث إنها مكان مغلق.
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