ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. سعفان يسلم 150 عاملًا غير منتظم بالقليوبية وثيقة تأمين على الحياة

السبت 13/فبراير/2021 - 01:09 م
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين
قام محمد سعفان وزير القوى العاملة، صباح اليوم السبت، بديوان عام الوزارة، بتسليم 150 عاملًا غير منتظم، وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية من أصل 12 ألفا و642 وثيقة صدرت بالفعل، المسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، وجار تسليمها لهم خلال الفترة المقبلة، وقد تحملت تكلفة هذه الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي.

وقال "سعفان"، إن ذلك جاء بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية والمعنية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والانتقال إلى مواقع عملهم المختلفة في كل المحافظات للبدء في وضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة.

وكشف وزير القوى العاملة، أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة على مستوى كل المشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم حصر وتسجيل هذه الفئة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيا وتأمينيًا.

وأوضح الوزير أن وثيقة التأمين المقدمة اليوم لتلك الفئة بمثابة البداية لرعاية تلك الفئة بشكل مختلف، وهى أساس الحماية التى تقدمها الدولة لأبناؤها، وليعلم كلا منهم أن الدولة المصرية لن تترك أي عامل منهم إلا وستوفر له الرعاية والحماية  اللازمة.

وأكد الوزير أنه يجب على كل عامل أن يفتخر بمهنته التى تشملها العمالة غير المنتظمة، وأن يبادر بتسجيل المهنة في بطاقة الرقم القومي له، حتى يتسنى تسجيله بقاعدة البيانات من قبل الجهات المعنية وبالتالي تقديم المنح والمساعدات الدورية له، لينال حقه في الرعاية والحماية التى تقدمها الدولة له، ويتوفر لتلك الفئة كينونة وهوية في الدولة المصرية.

ووجه الوزير مديرية القوى العاملة بالقليوبية بالبدء في استخراج شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة  للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها مجانًا، حتى يسهل علي تلك الفئة استخراج بطاقات رقم قومي جديدة مثبت عليها المهنة الحقيقية التى يعمل بها، مشددًا على ضرورة وضع آلية جديدة يمكن من خلالها التواصل مع تلك العمالة للعمل على تجديد تلك وثائق التأمين قبل انتهاء مدتها كل عام.

كما قدم الوزير الشكر لفريق عمل مديرية القوى العاملة بالقليوبية، على هذا الجهد الطيب كما طلب منهم مزيد من الجهد في الفترة القادمة لزيادة أوجه الرعاية لتلك الفئة، ومحاولة المساعدة في تغيير مهن تلك العمالة في بطاقات الرقم القومي ومتابعة أحوالهم.

من جانبها قدمت إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية الشكر والتقدير للوزير، على توجيهاته لرعاية ودعم العمالة غير المنتظمة وشمولها بالحماية والرعاية لدعم الاقتصاد القومي، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس السيسي واستكمالا لما بدأته الوزارة من مبادرات لحماية تلك الفئة في كل نواحي حياتهم.

كما استعرضت مدير المديرية إنجازات المديرية في هذا الشأن، موضحةً أن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة في المديرية 19 ألفًا و400 عامل، حتى يناير 2021 يتم صرف المنح الدورية المخصصة لهم في مواعيدها المقررة، والتى بلغت في عام 2020، عشرة ملايين و714 ألف جنيه لتوفير الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا.
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. سعفان يسلم 150 عاملًا غير منتظم بالقليوبية وثيقة تأمين على الحياة
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. سعفان يسلم 150 عاملًا غير منتظم بالقليوبية وثيقة تأمين على الحياة
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. سعفان يسلم 150 عاملًا غير منتظم بالقليوبية وثيقة تأمين على الحياة
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. سعفان يسلم 150 عاملًا غير منتظم بالقليوبية وثيقة تأمين على الحياة
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. سعفان يسلم 150 عاملًا غير منتظم بالقليوبية وثيقة تأمين على الحياة
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. سعفان يسلم 150 عاملًا غير منتظم بالقليوبية وثيقة تأمين على الحياة
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. سعفان يسلم 150 عاملًا غير منتظم بالقليوبية وثيقة تأمين على الحياة
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. سعفان يسلم 150 عاملًا غير منتظم بالقليوبية وثيقة تأمين على الحياة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سعفان يسلم 150 شهادة "أمان" و10 شنط عدة للعمالة غير المنتظمة بقنا

وزير القوى العاملة: صرف 186.5 مليون جنيه رعاية اجتماعية لمليون عامل غير منتظم

وزير القوى العاملة: حصر فئات صغار الصيادين تنفيذا لتوجيهات الرئيس برعايتهم

سعفان يسلم 500 صياد ببورسعيد وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث

في ختام زيارته لبورسعيد.. سعفان يسلم 500 عامل وثيقة تأمين ضد حوادث الوفاة والعجز الجزئي والكلي

سعفان: حصر وتسجيل 10 آلاف عامل غير منتظم بمشروعات العاصمة الإدارية

ترشيحاتنا

زوجة أحمد السقا تتعرض لانتقادات بسبب عدم حزنها على والدها

للعمل بالطاقة النظيفة.. الدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه لإحلال السيارت القديمة

إدارة بايدن تتمسك بقرار ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على النبيذ

قصة عهد لاعبي الأهلي للخطيب بعد برونزية مونديال العالم

طقس اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة وشبورة بكافة الأنحاء ..فيديو

زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. تعرف على القيمة وموعدها

Advertisements

زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. تعرف على القيمة وموعدها

إحالة 7 مسئولين بشركة we data إلى المحاكمة لاستيلائهم علي 240 مليون جنيه

تعرف على مكافأة موسيماني ولاعبي الأهلي بعد إحراز برونزية مونديال الأندية

أمرني بخلع ملابسي.. تحقيقات النيابة مع مساعد طبيب الأسنان ضحية متحرش الجيزة.. بالمستندات

تأجيل دعوى إلزام وزارة الصحة بإتاحة تطعيمات كورونا للمواطنين مجانا

قطع المياه عن 20 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم.. تعرف عليها

بعد اكتشافها سر خطير.. عروس توقف الزفة وتعتدي بالضرب على العريس

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباريات أفريقيا والدوريات العالمية

الحكومة: الإعلانات المتداولة لتنظيم برامج العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهمية

هتك عرض 4 رجال.. نص تحقيقات النيابة مع محاسب ضحية طبيب الأسنان المتحرش بالجيزة

أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

تعرف على موعد اجتماع لجنة كورونا لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف

أصل الحكاية.. قصة السيارة رقم 50 مليون من مرسيدس

إعلانات زمان.. شاهد سيارة شيفروليه بـ 186 جنيها فقط