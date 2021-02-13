ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بأحد معالجات ميدياتك.. موتورولا تعتزم إطلاق Moto E7 Power ضمن الفئة المتوسطة قريبا

السبت 13/فبراير/2021 - 03:01 م
هاتف Moto E7 Power
هاتف Moto E7 Power
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أدرج هاتف موتورولا المسمى Motorola Malta  ضمن قوائم Geekbench، والذي سينطلق للأسواق قريبا تحت اسم Moto E7 Power، بمعالج من إنتاج شركة ميدياتك.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، فمن المقرر أن يعمل هاتف الفئة المتوسطةMoto E7 Power، بواسطة معالج من نوع Helio P22، بتكنولوجيا 11 نانومتر، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت.

ووفقا للتسريبات السابقة، سيأتي هاتف Moto E7 Power، بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.5 بوصة، وبدقة 720 x 1560 بيكسل.

وسيقدم هاتف موتورولا المرتقب Moto E7 Power، كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسة منه ستأتي بدقة 13 ميجابيكسل، والثانية لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى فلاش LED، إلأى جانب كاميرا أمامية للتصوير السليفي ستأتي بدقة 5 ميجابيكسل.

وسيحتوي هاتف Moto E7 Power، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 10 وات، ومن المقرر أن يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10.

وسيتوفر هاتف موتورولا Moto E7 Power، في لونين فقط هم الأزرق والأحمر، مع ذكرة تخزين داخلية بسعتي 32 و64 جيجابايت.

Motorola Moto E7 Power
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاومي تعلن موعد إطلاق هاتفها الجديد Mi 10i| إليك المواصفات الكاملة

تسريب تصميم ومواصفات هاتف موتورولا القادم Capri Plus

رسميا.. موتورولا تعلن عن هواتف G Stylus وG Power وG Play بسعر منافس.. صور

رسميا.. موتورولا تعلن عن Moto One 5G Ace أرخص هواتف الجيل الخامس.. سعر ومواصفات

رسميا.. موتورولا تطلق هاتف Motorola Edge S المتطور بكاميرا ثلاثية.. سعر ومواصفات

قبل إطلاقهما رسميا.. كل ما تريد معرفته عن هاتفي Galaxy A52 5G و A72 5G من سامسونج

ترشيحاتنا

الحكومة: الإعلانات المتداولة لتنظيم برامج العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهمية

غفلني ولمس أماكن حساسة.. تحقيقات النيابة مع مندوب مبيعات بشركة شهيرة من ضحايا طبيب الأسنان الشهير

إغلاق منشأة تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية في الشارقة

سر الصورة الحزينة.. ماذا حدث في غرفة ملابس الأهلي بعد ضربة جزاء مروان محسن؟

تحذيرات من تعرض إيران لموجة رابعة من فيروس كورونا

بعد إصاباتها بـ كورونا.. أم تتعرض لصدمة عند إرضاع طفلتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رينو كابتور RS Line موديل 2021 الجديدة

يوتيوبر مصري شهير في أمريكا يستعرض إمكانيات مرسيدس برابوس ROCKET 900 الخارقة .. صور

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف