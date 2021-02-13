بأحد معالجات ميدياتك.. موتورولا تعتزم إطلاق Moto E7 Power ضمن الفئة المتوسطة قريبا

أدرج هاتف موتورولا المسمى Motorola Malta ضمن قوائم Geekbench، والذي سينطلق للأسواق قريبا تحت اسم Moto E7 Power، بمعالج من إنتاج شركة ميدياتك.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ف من المقرر أن يعمل هاتف الفئة المتوسطةMoto E7 Power، بواسطة معالج من نوع Helio P22، بتكنولوجيا 11 نانومتر، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت.





ووفقا للتسريبات السابقة، سيأتي هاتف Moto E7 Power، بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.5 بوصة، وبدقة 720 x 1560 بيكسل.





وسيقدم هاتف موتورولا المرتقب Moto E7 Power، كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسة منه ستأتي بدقة 13 ميجابيكسل، والثانية لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى فلاش LED، إلأى جانب كاميرا أمامية للتصوير السليفي ستأتي بدقة 5 ميجابيكسل.





وسيحتوي هاتف Moto E7 Power، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 10 وات، ومن المقرر أن يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10.





وسيتوفر هاتف موتورولا Moto E7 Power، في لونين فقط هم الأزرق والأحمر، مع ذكرة تخزين داخلية بسعتي 32 و64 جيجابايت.



