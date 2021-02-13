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أخبار العالم

رصد سلالة كورونا المرعبة في ثلث مصابي هذه الدولة

السبت 13/فبراير/2021 - 01:35 م
عمليات تطهير في الأماكن
عمليات تطهير في الأماكن العامة خوفًا من كورونا
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محمد علي
أفادت صحف بريطانية، بأنه تم رصد ما يزيد على 80 دولة حول العالم، عُثر فيها على سلالة فيروس كورونا المتحورة في بريطانيا "وفق بيانات رصد السلالة حتى الآن"، وهو رقم يزداد يوميًا، ويزداد معه معدل التفشي في كل بلد.

وذكرت التقارير، أنه جرى اكتشاف السلالة المتحورة من فيروس كورونا في بريطانيا في أكثر من 28 في المائة من الاختبارات التي تم إجراؤها في الدنمارك، وفقًا لمعهد الصحة الدنماركي.

وقالت التقارير إنه تم اكتشاف السلالة بي 7.1.1 بالدنمارك في 28.5 في المائة من العينات المتسلسلة من الأسبوع الأول من الشهر الجاري وحتى أمس الجمعة.

وزاد بذلك الأعداد المصابة بالسلالة البريطانية من كورونا خلال الأيام القليلة الماضية عما كانت عليه قبله بأسبوع.

وفي الأسبوع الماضي، وصلت النسبة  20.3 % أما الآن فهي تقارب الـ 29%، وهو غير ما كان في الشهر الماضي ، حيث كانت النسبة 2.1 %.

وتم اكتشاف السلالة البريطانية عند 1859 شخصًا في الدنمارك، وذلك بعدما تم رصدها لأول مرة في الدنمارك في العينات المأخوذة في 14 نوفمبر 2020.

وحول خطورة الوضع الوبائي في العالم، واصلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا هذا الأسبوع الانخفاض الذي بدأ قبل شهر، ليصل الرقم إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر.

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